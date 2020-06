Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Kurzer Dank für schnelle Hilfe nach kleinem Unfall

Oschatz. Ein kleiner Unfall brachte am Dienstag die Oschatzer Seniorin Rosi Schwarze am Eingang der Rosmarinstraße zu Fall. Schnell eilten ihr drei unbekannte Frauen zu Hilfe und brachten sie wieder auf die Beine. Auf diesem Wege möchte sie dafür kurz einfach „Danke“ sagen.

Straßenbau in Gastewitz steht bevor

Gastewitz. Derzeit bereiten die Mitarbeiter der Firma ADW an der Ortsdurchfahrt den Straßenbau vor. In den vergangenen Wochen war hier in zwei Teilabschnitten der Mischwasserkanal neu verlegt worden. Diese Arbeiten sind inzwischen vom Ortseingang aus Richtung Salbitz bis zur Kreuzung Friedensstraße/ Bergstraße abgeschlossen.

Nun wird in diesem Bereich der Straßenquerschnitt ausgehoben und das Profil hergestellt. Die Ortsdurchfahrt wird hier durchgehend 5,50 Meter breit und erhält an einer Seite einen 1,50 Meter breiten Fußweg. Im Zuge dieser Arbeiten wird die leichte, aber bisher enge Rechtskurve zwischen Kita „Zwergenland“ und Ortsausgang aufgeweitet.

Die Planungen sehen vor, dass in der kommenden Woche damit begonnen wird, die Borde zu setzen. Im Anschluss an diesen Abschnitt des Straßenbaus erfolgen Tiefbau und Straßenbau vom jetzigen Bauende bis zum Ortseingang aus Richtung Stennschütz, die im Spätherbst abgeschlossen sein sollen.

Verkaufsflächen werden angepasst

Oschatz. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet G zwischen Venissieuxer Straße, Striesaer Weg und Filderstädter Straße wird mit einstimmigem Beschluss des Stadtrates geändert. Unter anderem sollen im neuen Plan die maximal möglichen Verkaufsflächen mit einfließen, die der Stadtrat im Mai dieses Jahres mit dem aktualisierten Handelskonzept beschlossen hat.

Verbindungsstraße wird erneuert

Collm-Region. Wegen umfangreichen Straßenbauarbeiten ist die Ortsverbindung zwischen Stennschütz und Zeicha ( Kreisstraße 8958) ab Montag gesperrt. Bis 26. Juni wird der Verkehr deshalb über Gastewitz (Hohenwussen) umgeleitet. Auf 850 Metern Länge werden Asphaltbinder- und Deckschichten ausgetauscht, Bankette und Grabenmulde erneuert.

Zuschüsse für neue Elektrik

Wermsdorf. Gleich zwei Aufträge für neue Straßenbeleuchtung haben die Wermsdorfer Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Ratssitzung vergeben. Demnach sollen Arbeiten an der Elektrik entlang der Straße An der Hubertusburg sowie im Bischofsweg folgen.

In beiden Fällen wurden die Leistungen öffentlich ausgeschrieben. Jeweils drei Bieter beteiligten sich an dem Verfahren und letztlich werden die Maßnahmen etwas teurer als in den geschätzten Baukosten veranschlagt. Für die Erneuerung An der Hubertusburg waren 24.000 Euro vorgesehen, und der Auftrag ging am Ende für 24.940 Euro an die Elektro GmbH aus Mutzschen, die als wirtschaftlichster Bieter das Rennen machte. Es werde Zeit für die Maßnahme, kündigte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) mit Hinweis auf das Alter der bestehenden Installation an: „Das sind wahrscheinlich die ältesten Lampen, die wir in Wermsdorf noch haben.“

Den Auftrag für die Arbeiten im Bischofsweg sicherte sich das gleiche Unternehmen. Die Mutzschener hatten die Leistung für knapp über 19.000 Euro geboten. Die geschätzten Baukosten lagen nur wenig darunter, nämlich bei 18.900 Euro – fast ein Volltreffer für die Planung. Für die Erneuerung der Beleuchtung in beiden Straßenzügen kann die Kommune mit Zuschüssen rechnen, denn der Freistaat fördert die Maßnahmen zu 75 Prozent im Rahmen der Leader-Richtlinie.

Von OAZ / lg