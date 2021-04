Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Verband vergibt Aufträge

Oschatz. Am Donnerstag, dem 22. April, tagt ab 8.30 Uhr der Verwaltungsrat des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ öffentlich. Die Sitzung findet in der Verbandsverwaltung im Klärwerk Oschatz, Mannschatzer Straße 38, in Oschatz statt. Auf der Tagesordnung steht die Vergabe des Neubaus für den Mischwasserkanal in der Neubauernsiedlung, der Thalheimer Straße und dem Flurweg in Altoschatz. Des Weiteren sollen die Sanierung des Mischwasserkanals und die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten im Wellerswalder Weg in Oschatz vergeben werden. Eine Einwohnerfragestunde ist nicht vorgesehen, um die Dauer der Beratung im Sinne des Infektionsschutzes zu verkürzen.

Straße nach Wermsdorf wieder frei

Luppa/Wermsdorf. Die Straße zwischen Luppa und Wermsdorf wird voraussichtlich morgen wieder für den Verkehr freigegeben. Das kündigt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr an und verweist dazu auf die zweite Tageshälfte.

Damit geht für viele Pendler eine lange Umleitungszeit zu Ende, denn die Arbeiten an der Brücke am Edelmannsteich bei Luppa hatten im Juli vorigen Jahres begonnen und seitdem war die S 24 zwischen beiden Orten gesperrt. Die vorhandene Brücke wurde abgebrochen und an gleicher Stelle, auf Bohrpfählen gegründet, neu errichtet. Zudem wurde die Fahrbahn grundhaft ausgebaut. Aktuell werden noch die Schutzplanken montiert und Markierungen aufgebracht. Ersatzpflanzung im Böschungsbereich sollen noch morgen vor der Freigabe erledigt werden.

Das Landesamt bedanke sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für ihr Verständnis, heißt es aus der Behörde.

Corona: Teststationen länger geöffnet

Nordsachsen. Die Landkreisverwaltung passt in Zusammenarbeit mit Kommunen und Hilfsorganisationen das Angebot ihrer Corona-Schnellteststationen dem gewachsenen Bedarf an. Im Rahmen der Möglichkeiten der jeweiligen Leistungserbringer werden Öffnungszeiten erweitert und neue Testpunkte geschaffen, teilte das Landratsamt mit.

So sind beispielsweise ab Montag, 19. April, die Teststationen im Bürgerhaus in Delitzsch täglich außer sonntags und in der Döllnitz-Sporthalle in Oschatz täglich außer am Wochenende geöffnet statt wie bisher nur an drei Tagen. In der Mehrzweckhalle Krostitz werden die Öffnungszeiten ab Montag um eine Stunde bis 18 Uhr verlängert. Und im Bürgerhaus Eilenburg wird bereits seit gestern montags bis freitags getestet.

Ab Freitag, 16. April, ergänzt zudem das Heide Spa in Bad Düben immer donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 16 Uhr (mit Chipkarte) das Angebot im Landkreis. In Bad Düben wird zudem als städtisches Angebot Montag und Mittwoch (8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr) in den Räumlichkeiten der Marktapotheke getestet. In Schkeuditz und Taucha werden die Stationen ab 26. April statt bisher zwei- bis dreimal in der Woche dann täglich außer mittwochs und sonntags geöffnet sein.

Von OAZ/ys