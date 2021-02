Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Ausbildungskurs für Hospizbegleiter

Oschatz. Der ambulante Hospizdienst des Evangelischen Diakoniewerkes Oschatz-Torgau möchte zum nächstmöglichen Termin einen neuen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter und -innen starten. In diesem Kurs erfahren Interessierte mehr über Hospizarbeit, erhalten Kompetenzen bei Themen wie Kommunikation, Wahrnehmung, Sterbephasen, Umgang mit Krisensituationen zur Begleitung Sterbender und deren Angehörige und setzen sich persönlich mit dem Thema des Lebensendes auseinander. Gelernt wird in Groß- und Kleingruppen. Es gibt Referate, Rollenspiele oder auch kreative Zugänge zu diesem Thema. Die Kursleitung liegt bei den Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizdienstes Ina Jochem und Gabriele Hinkelmann.

Die Zahl der Teilnehmenden ist durch die derzeitige Situation beschränkt, aber es gibt noch freie Ausbildungsplätze. Bei Interesse und für nähere Informationen bitte unter der Nummer 0151-17153463 oder per E-Mail an hospizdienst@dw-ot.de melden.

Neuer Lesestoff trotz Corona

Mügeln. Die Mügelner Stadtbibliothek ist über das Fenster an der Gebäuderückseite am Altmarkt zu erreichen. Zu den Öffnungszeiten dienstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sowie donnerstags von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr ist es möglich, dort Bücher und andere Medien auszuleihen.

Wer etwas ausleihen möchte, muss sich anmelden. Per E-Mail an bibliothek@stadtmuegeln.de oder telefonisch unter 034362/41031 können Anfragen und Wünsche vorgebracht werden.

Umweltgruppe bietet Proben an

Mügeln. Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie Mittweida (Afu) bietet am Dienstag, dem 16. Februar, in Mügeln die Möglichkeit an, Wasser- und Bodenproben privat untersuchen zu lassen. Dafür ist der Naturschutzverein von 13.30 bis 14.30 Uhr im Mügelner Rathaus, Markt 1, zugegen. Gegen einen Unkostenbeitrag kann Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte circa ein Liter frisch abgefülltes Wasser in einer Flasche mitgebracht werden. Auf Wunsch könne die Probe auf verschiedene Einzelparameter, zum Beispiel Schwermetalle oder auf Brauch- oder Trinkwasserqualität überprüft werden.

Außer in Mügeln ist die AfU an dem Tag auch in Riesa unterwegs. Dort können Boden- und Wasserproben von 11 bis 12 Uhr in der Stadtverwaltung, Rathausplatz 1, eingereicht werden.

Von OAZ/ys