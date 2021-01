Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Kfz-Zulassung in Oschatz bleibt zu

Oschatz. Die ursprünglich für Mitte Januar geplante Wiedereröffnung der Kfz-Zulassungsstelle in Oschatz muss noch einmal verschoben werden, teilt das Landratsamt Nordsachsen mit. Aufgrund der personell angespannten Situation in der Kreisverwaltung bleibe die Kfz-Zulassungsstelle nun bis Monatsende geschlossen. Die Zulassungsstellen in Delitzsch und Torgau sind wie gewohnt geöffnet, eine Terminreservierung ist aber zwingend erforderlich.

Das Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass private Außerbetriebnahmen, Umschreibungen, Wiederzulassungen und Neuzulassungen von Fahrzeugen gleichfalls online über die Internetseite des Landkreises möglich sind.

Schweinepest, Trockenheit, Corona: Regionalbauernverband blickt zurück und nach vorn

Nordsachsen. Endlich mal ein „normales Jahr“ – das hatten sich nach den trockenen Vorjahren viele Landwirte für 2020 gewünscht. Allerdings: Daraus wurde nichts. Im Gegenteil. 2020 war sogar aus mehreren Gründen außergewöhnlich. Doch erstmal zu den gewohnt schwierigen Dingen: das Wetter. „Anfang April und dann noch einmal im Mai hatten wir Spätfröste mit Tiefsttemperaturen mit bis zu minus 6,5 Grad Celsius, wodurch große Schäden in den Kulturen – vor allem in der Wintergerste – zu verzeichnen waren. Zum dritten Mal in Folge wurde die Landwirtschaft vor große Herausforderungen gestellt. Es kam regional wiederholt zu erheblichen Trockenschäden gefolgt von Ertragsverlusten“, zog Christine Richter, Geschäftsführerin der Regionalbauernverbände Delitzsch und Torgau, nun Bilanz. Aufgrund von Corona gab es in der Landwirtschaft dagegen keinen Stillstand. Der Berufsstand wurde als systemrelevant eingestuft und die Arbeit in den Betrieben lief den Umständen entsprechend normal weiter.

Ende Oktober trat der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Sachsen auf. „Vor allem unsere Schweinehalter befinden sich mittlerweile in einer existenzbedrohenden Lage. Es gilt jetzt, den immer noch vorhandenen Rückstand bei den Schlachtungen abzubauen“, erklärt die Geschäftsführerin. Durch das Zusammentreffen zweier Krisen – Corona und ASP – seien die Schlachtschweine- und Ferkelpreise radikal abgestürzt. Auch der niedrige Milchpreis, der seit geraumer Zeit auf unterem Niveau stagniere, verlange den Tierhaltern in naher Zukunft alles ab.

Im vergangenen Jahr wurde zudem die Düngeverordnung (DÜV) von 2017 durch die Verordnung zur Änderung der DÜV und andere Vorschriften angepasst. So gelten nun in mit Nitrat belasteten Gebieten zusätzliche Anforderungen. „Die Verabschiedung des neuen Papiers war ein Schlag ins Gesicht der Landwirte. Sie führt zu einer schlechteren Nährstoffeffizienz und sinkenden Ernteerträgen und somit zum wirtschaftlichen Ruin der betroffenen Betriebe“, sagt Christine Richter.

Eine Hauptaufgabe der Verbandsarbeit im Jahr 2021 ist der Blick auf die anstehenden agrarpolitischen Entscheidungen für die Weiterentwicklung der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik). Für die Landwirte gehe es neben ihrer wirtschaftlichen Existenz mit der EU-Agrarförderung schließlich stets darum, Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt- und Klimaambitionen, Qualitätsziele und gesellschaftliche Akzeptanz praktikabel und unbürokratisch zu kombinieren. Hier sei auch der „Blick für landwirtschaftliche Realitäten“ gefragt, so Richter.

Verbote auf Seen und an Deichen

Wermsdorf. Die Deichhänge wären gut geeignet für eine Rutschpartie und auch das Eis lockt bei andauernder Kälte. Vor beidem warnt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen: Durch schwankende Wasserspiegel sei das Eis nicht tragfähig und bei Betreten drohe Lebensgefahr. Bei Talsperren – dazu zählen auch Horst- und Döllnitzsee in Wermsdorf – könnten sich durch schwankende Wasserstände unterm Eis gefährliche Hohlräume bilden. Außerdem seien viele Staumauern mit Eisfreihaltungsanlagen ausgestattet. Aufsteigende Luftblasen verhindern, dass sich eine geschlossene Eisdecke bildet, die die Stauanlage beschädigen könnte, heißt es aus der Behörde, die auch für die Wermsdorfer Seen zuständig ist.

Verboten ist außerdem das Rodeln auf Deichen. „Deiche schützen uns vor Hochwasser. Durch das Betreten und Befahren – aber eben auch durch Rodeln – kann die Grasnarbe des Deiches beschädigt werden“, warnt Heinz Gräfe, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung. Die Grasnarbe schützt den Deich vor Ausspülungen und ist entscheidend für die Standfestigkeit der Hochwasserschutzanlage.

Anwohner von Flüssen wie etwa Dahle oder Döllnitz werden außerdem darauf hingewiesen, dass Schnee nicht einfach in die Fließgewässer geschippt werden darf. Der Schnee könne vereisen und zu einem gefährlichen Abflusshindernis werden, da er den Querschnitt der Flüsse verengt und sich an Querbauwerken wie Wehren und Brücken aufstauen kann.

Von OAZ/ys