Collm-Region. Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Kostenlose Corona-Tests in der Döllnitz-Sporthalle

Oschatz. Kostenlose Corona-Tests in der Döllnitz-Sporthalle werden unter Regie des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz angeboten. Vorerst bis Ende März sind die Termine montags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs 12 bis 16 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr.

Grundschule verzichtet auf Tag der offenen Tür

Oschatz. Der Tag der offenen Tür in der Grundschule „Zum Bücherwurm“ in der Bahnhofstraße findet dieses Jahr coronabedingt nicht statt. Geplant war dieser für Freitag, den 26. März. „Eigentlich wollten wir an diesem Nachmittag mit künftigen Schülern und deren Eltern ins Gespräch kommen, unser Schulhaus und unsere Angebote und Lernbedingungen präsentieren“, sagt Schulleiterin Anke Wiesner. Jedoch, so Wiesner, sie der Ablauf der Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren unter Pandemiebedingungen nicht vorstellbar. „Eltern, die Fragen zur Einschulung und Anmeldung ihres Kindes oder andere Anliegen haben, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an die Schule zu wenden“, so Wiesner. Auch auf der Internetseite finde man Informationen gebündelt.

Telefon: 03435 62 31 30, E-Mail: buecherwurm@oschatz.info

Ab Montag kein Halt in Sornzig

Sornzig. Ab Montag gilt die wegen des Brückenbaus bereits angekündigte Vollsperrung zwischen Baderitz und Sornzig. Die Busse der Linien Mügeln-Ablaß-Wermsdorf (804) und Mügeln-Sornzig-Zävertitz-Mügeln bedienen voraussichtlich bis zum 27. August die Haltestelle Sornzig Ortsmitte nicht mehr. Die Haltestelle in Baderitz wird in die Friedensstraße verlegt. Alle Busse der Linie 804 halten ersatzweise im Kreuzegrund. Die Linie 809 kann Baderitz und Sornzig nicht bedienen, hält aber in Zävertitz an der Haltestelle an der Straße von Gallschütz.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letzte Chance für Mühlenpreis

Nordsachsen. Im Landkreis Nordsachsen werden die Kandidaten für den Mühlenpreis 2021 gesucht – und die Frist für Vorschläge endet am 15. März. Die Auszeichnung für ehrenamtlich Engagierte wird jährlich vom Landkreis Nordsachsen gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig und der Leipziger Volkszeitung verliehen. Die Vorschläge dafür können Vereine, Verbände oder Privatleute einreichen – in den Kategorien Kultur, Landschaft, Sport, Soziales und Frischer Wind. Das Antragsformular ist unter Telefon 03421/7581056 oder -57, oder per E-Mail (Kristina.Gehrt@lra-nordsachsen.de) erhältlich.

Von OAZ/ys