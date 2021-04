Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Neuer SPD-Rat verpflichtet

Dahlen. Nach dem Ausscheiden von Stadträtin Ulla Grimm (SPD) hat Bürgermeister Matthias Löwe(WHD) den auf dieser Liste nachfolgenden Kandidaten Jens Bak als Ratsmitglied verpflichtet. Er nimmt auch Ulla Grimms Sitz im Verwaltungsausschuss ein und und ist Marcus Podstufkas Vertreter im Technischen Ausschuss.

Nachwuchs bei Hans und Heidi in Sicht

Dahlen. Während Hans das Revier auf dem Schwanenteich in Dahlen aufmerksam im Auge behält, hat sich seine Heidi schon seit geraumer Zeit in das Nest auf der Insel zurückgezogen. Im April erfolgt die Eiablage, auf die sich eine 40-tägige Brutzeit anschließt. Das Ausbrüten der sechs bis acht Eier ist ausschließlich Angelegenheit des Schwanenweibchens. Zur aktuellen Zahl der Eier in Heidis Nest ist bisher noch nichts bekannt geworden.

Auf dem Dahlener Schwanenteich wird wieder gebrütet Quelle: Axel Kaminski

Im vergangenen Jahr hatten Hans und Heidi zwei Jungtiere großgezogen. Diese hatten rechtzeitig, bevor es – insbesondere mit männlichen Nachkommen – zu Revierkämpfen mit den Alttieren kommen konnten, den Schwanenteich verlassen.

Nach langer Pause wurde vor 21 Jahren wieder ein Schwanenpaar in Dahlen angesiedelt. Hans der Erste verstarb 2012 nach einer Infektion. Den ersten Bruterfolg gab es 2014 mit Hans II. Vor fünf Jahren zog das Paar sogar sieben Jungtiere auf.

Weitere Teststationen in der Region

Collm-Region. Die Zahl der Möglichkeiten, um sich kostenlos auf Corona testen zu lassen, ist diese Woche noch einmal gewachsen. Ab sofort sind auch Tests in der Gemeinde Cavertitz möglich und zwar immer dienstags 14 bis 17 Uhr und donnerstags 9 bis 12 Uhr im Verwaltungsgebäude in Schöna.

In der Mügelner Marktapotheke sind Tests nach Anmeldung (Tel. 034362 32446) an jedem Wochentag von 8 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12 Uhr möglich. Das Testzentrum am Wermsdorfer Ärztehaus ist an fünf Tagen pro Woche geöffnet. Einwohner können sich montags bis freitags von 8 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr testen lassen.

Von OAZ/ys