Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Corona: Zahl der Infektionen steigt weiter

Oschatz. Das Landratsamt veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. Laut dieser Statistik wurden am Dienstag 541 Menschen als Corona-positiv registriert, am vergangenen Montag waren es noch 532. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 821 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im März sind 17 Todesfälle mit Corona registriert worden.

Friedensrichter: Sprechstunde fällt aus

Oschatz. Die Sprechstunden der Friedensrichter im Rathaus fanden bisher immer jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat statt. Die Stadtverwaltung Oschatz teilt nun mit, dass dieses Termine bis auf weiteres ausfallen und bittet um Beachtung. Friedensrichter sind ehrenamtlich tätige Personen, die den gesellschaftlichen Frieden bei Streitigkeiten bewahren sollen, die Bereiche der unteren Gerichtsbarkeit betreffen.

Geänderte Öffnungszeiten in Cavertitzer Verwaltung

Schöna. Die Cavertitzer Gemeindeverwaltung in Schöna bleibt zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel geschlossen. Am Montag, dem 21.Dezember, ist die Behörde von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Dienstag, dem 22. Dezember von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr. An diesem Tag ist ab 13 Uhr nur noch Kartenzahlung möglich. Aus arbeitsorganisatorischen Gründen bleibe die Gemeindeverwaltung ab dem 23. Dezember geschlossen, wird informiert. Ab Montag, dem 4. Januar, stehen dann alle Dienststellen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Von OAZ/fr