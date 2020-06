Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Sommertöne im Schloss

Das Sommertöne-Festival der Sparkasse Leipzig kann wie geplant stattfinden. Am 20. Juni gibt es ein Konzert im Schloss Hubertusburg mit Hille und Marthe Perl, die auf Viola da gamba ihr Programm „Elements – Gambenmusik für Körper, Geist und Seele“ präsentieren. Beginn im Ovalsaal: 16 Uhr.

Baumpflege führt zu Einschränkungen

Dahlen. Von Montag bis Freitag kommt es wegen Grünpflegearbeiten der Straßenmeisterei Dahlen zu Einschränkungen auf der Kreisstraße 8916 zwischen Weßnig und Kunzweda. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, finden täglich zwischen 7 und 14.30 Uhr Baumpflegearbeiten statt.

Kosten für Regenwasser gestiegen

Mügeln. Per einstimmigen Stadtratsbeschluss greift die Stadt tiefer in die Tasche: Für die Regenentwässerung in den Ortsteilen Sornzig und Kemmlitz muss sie rund 27 400 Euro mehr ausgeben. Der Abwasserzweckverband „Oberes Döllnitztal“ hatte dort in der Klosterstraße, der Straße Zur Klostermühle und der Birnenallee Regenwasserkanäle erneuert. „Hier ist es so, dass wir uns an den entstehenden Kosten zu beteiligen haben“, sagte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung. Zwar gebe es eine Plansumme, aber die sei durch Nachträge überschritten worden.

Vertrag mit Chefdirigenten verlängert

Riesa. Wie die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH mitteilt, hat deren Gesellschafterversammlung kürzlich beschlossen, den Vertrag mit dem Chefdirigenten Ekkehard Klemm zu verlängern. Prof. Klemm wurde 2016 von der Elbland Philharmonie in dieses Amt gewählt und trat es zu Beginn der Spielzeit 2017/18 an. Sein bis 2021 laufender Vertrag wurde um vier Jahre verlängert.

Dem Orchester gehören derzeit 79 Musikerinnen und Musiker an. Es ist das Orchester des Kulturraumes Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wo es Konzertsäle ebenso bespielt wie die Landesbühnen Sachsen in Radebeul.

„Wunderland der Träume“ auf 2021 verschoben

Oschatz. Aufgrund des weiterhin bestehenden Verbotes von Konzerten und Veranstaltungen mit einer größeren Zahl von Besuchern muss die ursprünglich am Donnerstag der kommenden Woche, dem 25. Juni, geplante Veranstaltung „Wunderland der Träume“ mit Anita & Alexandra Hofmann im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus verschoben werden. Neuer Termin ist Dienstag, der 23. Februar 2021, Beginn 16 Uhr. Alle bereits gekauften Karten für diese Schlagerveranstaltung behalten ihre Gültigkeit, versichert der Veranstalter.

