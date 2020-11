Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Zahl der Corona-Infizierten sinkt

Oschatz. Das Landratsamt veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. Laut dieser Statistik wurden am vergangenen Sonntag 156 Menschen als Corona-positiv registriert, am Sonnabend waren es noch 174. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 406 Menschen.

In den vergangenen Tagen ist die Fallzahl in der Collm-Region stark gesunken. Innerhalb eines Tages sind rund 20 Personen aus der Positiv-Statistik herausgefallen. In der Spitzenzeit belief sich die Fallzahl in der Collm-Region auf 250 infizierte Personen.

Kontakt zu Förstern nur telefonisch

Wermsdorf. Auch wenn es zunächst weiter keine Sprechstunden des Sachsenforstes geben wird, weist Forstbezirksleiter Andreas Padberg darauf hin, dass die Revierförster bei Fragen dennoch zur Verfügung stehen.

Besuche sind in der Außenstelle Wermsdorf derzeit nicht möglich, dafür seien die Förster dienstags von 16 bis 18 Uhr per Telefon erreichbar. In dringenden Einzelfällen könnten auf diesem Wege auch Termine vereinbart werden. Die öffentlichen Sprechstunden seien aufgrund des Coronageschehens ausgesetzt worden, dafür bitte man um Verständnis, so Padberg.

Von OAZ