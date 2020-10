Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

35 Corona-Infizierte in der Collm-Region

Collm-Region. Im Raum Oschatz sind aktuell 35 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Dies geht aus den Zahlen des Landratsamtes Nordsachsen hervor, die zuletzt am Donnerstagnachmittag gemeldet wurden. Demnach befinden sich aktuell 230 Personen in Quarantäne.

Oschatz-Information am Wochenende geschlossen

Oschatz. Aus betrieblichen Gründen gelten in der Oschatz-Information am Freitag sowie am Wochenende folgende geänderte Öffnungszeiten: Am Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet, Sonnabend und Sonntag bleibt geschlossen. Das Stadt- und Waagenmuseum ist regulär geöffnet und steht für touristische Fragen zur Verfügung. Das teilt Claudia Werner von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH mit und bittet um Beachtung.

Seniorenfahrt nach Altenburg

Mügeln. Die Seniorenvereinigung Mügeln organisiert für Mittwoch, den 28. Oktober, eine Fahrt nach Altenburg. Nach der Begrüßung durch die örtliche Gästebetreuung, schließt sich dort eine Altstadtführung an. Auf Wunsch kann danach gestoppt werden, um Altenburger Likörspezialitäten und Ziegenkäse zu verkosten zu einem kleinen Aufpreis. Andernfalls folgt ein gemeinsames Mittagessen im Ratskeller und der Besuch des Schloss- und Spielkartenmuseums, bevor nach dem Kaffee gegen 16.30 Uhr wieder die Heimreise angetreten wird.

Eine Anmeldung ist immer mittwochs ab 14 Uhr im Seniorenstübl möglich oder auch telefonisch unter 01523/7217540. Nichtmitglieder zahlen für den Ausflug 59 Euro, Mitglieder der Seniorenvereinigung zwei Euro weniger.

