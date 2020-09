Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Neue Schau in der Oschatzer Stadthalle

Oschatz. Die Wanderausstellung „Bilder gegen die Vergänglichkeit“ der Künstlerin Eleonore Kötter ist ab dem 17. September in der Oschatzer Stadthalle zu sehen. Die Vernissage ist öffentlich und findet am Donnerstag ab 17 Uhr statt, teilt die Oschatzer Freizeitstätten GmbH mit. Die Bilderschau entlang der Sächsischen Kulturstraße Via Regia zeigt Architektur-Linolschnitte sowie Holzschnitte in hoher Farbintensität. Kötters Schaffen verbindet Vergangenes und Gegenwart. Im Zentrum steht der Schöpfungsgedanke und das Bewahren kultureller Werte. Landschaft, Natur und Architektur zeigt sie aus diversen Blickwinkeln. Hinzu kommt die Anwendungen unterschiedlicher Techniken. Inspiration fand die im Jahr 2017 verstorbene Künstlerin auf ausgedehnten Reisen. Die Wanderausstellung wird seit 2005 vom Landesverband Via Regia organisiert und ist erstmals in Oschatz zu sehen. Ausgestellt sind die Werke bis voraussichtlich 31. Januar 2021.

Krimiautorin liest im Dahlener Schloss

Dahlen. Claudia Puhlfürst hat Lehrerin für Biologie und Chemie studiert, ist Herausgeberin des „Basiswissen Schule Chemie“ und hat als Dozentin für Anatomie und Physiologie gearbeitet. Am Montag, 19 Uhr kommt die 57-Jährige als Autorin zum „Mordsabend“in die Heidestadt. Die Zwickauerin veröffentlichte mit „Kind vermisst“ 2002 ihr erstes Buch. Es folgten unter anderem „Leichenstarre“, „Ungeheuer“, „Sensenmann“ und „Das sechste Herz“. In den Rezensionen finden sich für ihre Werke oft die Beschreibungen Psychothriller und schwarzhumorig.

In den Großen Saal werden zu dieser Veranstaltung maximal 45 Besucher eingelassen. Anmeldungen sind beim Schloss- und Parkverein sowie in der Stadtbibliothek, Tel. 034361 51423, möglich.

Löschfahrzeug und Haltestellen

Wermsdorf. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, dem 24. September, im Schlosssaal des Alten Jagdschlosses statt. Auf der Tagesordnung stehen weitere Verfahrensschritte zum Bebauungsplan „Wohngebiet Reckwitz II“. Geplant ist außerdem eine Satzung zur Änderung der Elternbeiträge in den Kindereieinrichtungen der Gemeinde. Die Räte werden weiterhin eine Reihe von Aufträgen vergeben. Dabei geht es um die Lieferung eines Löschfahrzeuges für die Wermsdorfer Wehr sowie um Bauleistungen zur Sanierung mehrerer Bushaltestellen. Nach der Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung haben die Einwohner die Möglichkeit, ihre Fragen an den Bürgermeister und die Mitarbeiter der Verwaltung zu stellen.

Von fr/ OAZ