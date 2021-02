Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Größte Spende für Zschöllau

Oschatz. Für Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Oschatz wurde vom September 2020 bis Januar 2021 gespendet.

Die größte Einzelspende mit 12 425 Euro fließt in den neuen Spielplatz in Zschöllau und stammt von der Hans-Peter-Dürasch-Stiftung in Ostrau. Den zweithöchsten Betrag spendet Marktkauf Oschatz mit 5000 Euro, die für die Kleine Gartenschau 2021 verwendet werden sollen. Auf Platz 3 folgt die Firma Kunststeinelemente Annett Hegewald mit Sitz in der Gemeinde Liebschützberg, die 500 Euro für die Kindertagesstätte Kinderwelt zur Verfügung stellt. Die Spedition Fritz Peter & Söhne GmbH hat den Transport des Oschatzer Weihnachtsbaumes im vergangenen Jahr mit 232 Euro unterstützt. Und ein Oschatzer Ehepaar spendet der Kindertagesstätte Zwergenberg 300 Euro. Und die Firma Dach + Fassadenbau Naujoks stellte der Kindertagesstätte Kunterbunt eine Bitumenschweißbahn zur Verfügung. Dem Stadt- und Waagenmuseum wurden zwei Küchenwaagen, eine Flasche „Lochmann“ und ein Heft „Oschatzer Geschichten“ gespendet.

Geld fließt in Kitas und Schulen

Oschatz. Eine Extra-Geldspritze genehmigte der Freistaat den Kommunen im Jahr 2017. Nach einem Beschluss der sächsischen Regierungskoalition CDU/SPD konnten kreisangehörige Gemeinden für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils 70 Euro für die ersten 1000 Einwohner, also maximal 70 000 Euro zur freien Verfügung, beantragen. Auch die Stadt Oschatz ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. In der jüngsten Stadtratssitzung informierte die Verwaltung nun, wofür das Geld ausgegeben wurde. „Diese Pauschale wird es im Haushalt 2021 nicht mehr geben, weil diese pauschale Ausreichung von Geld verfassungswidrig ist. Deshalb ist das abgeschafft worden“, erläuterte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos).

Im November 2018 hatte der Stadtrat beschlossen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Nun steht fest, wofür die Mittel tatsächlich verwendet wurden. Danach floss das meiste Geld in die Ausstattung der Kindertagesstätte Spatzennest (knapp 25 000 Euro). In den Umbau der Gruppenräume der Kita Am Holländer und in die Ausstattung sollen bis Ende des laufenden Jahres 35 000 Euro gesteckt werden. In die Klassenzimmer der Grundschule Bücherwurm wurden knapp 20 000 Euro und in die Fenster der Grundschule Collmblick reichlich 17 000 Euro investiert. In die Heizung der Robert-Härtwig-Oberschule flossen knapp 15 000 Euro.

Insgesamt umfasst die Liste mit Investitionen in die städtischen Schulen und Kitas 32 einzelne Maßnahmen. Beim Beschluss der Liste im Jahr 2018 war dafür ein finanzieller Gesamtrahmen von knapp 211 000 Euro angesetzt worden. Tatsächlich wird sich die Gesamtinvestition bis zum Jahresende 2021 auf reichlich 255 000 Euro belaufen.

Pappelschacht in Schmorkau wieder offen

Schmorkau. Der sogenannte Pappelschacht im Oschatzer Stadtteil Schmorkau ist ab sofort wieder für Spaziergänger oder Radfahrer zugänglich. Nachdem in den vergangenen Tagen im Auftrag der Stadt Totholz von den großen Pappeln entfernt wurde, ist die Allee wieder nutzbar. Der Pappelschacht war zwei Jahre lang wegen der Gefahr durch herab fallende Äste gesperrt gewesen. FH

Arzt berät zu Gesundheit der Gefäße

Leisnig. Für Mittwoch und Donnerstag ist an der Helios Klinik Leisnig ein Experten-Telefon geschaltet mit Dr. Peter Lübke, Leiter des Departments für Gefäßmedizin und Wundversorgung der Helios Klinik Leisnig. Dabei geht es um „Gesunde Gefäße – gesunde Füße“. Lübke steht dabei am Telefon zu Fragen rund um die Gesundheit der Gefäße zur Verfügung. Mit diesem Angebot trägt die Helios Klinik Leisnig der Tatsache Rechnung, dass nach wie vor keine Informationsveranstaltungen für Patienten und Interessierte stattfinden können. „Aber gerade zu einem wahren Volksleiden – chronischen Wunden – besteht oft ein großer Informationsbedarf, wie wir das sonst in unseren regulären Patientenvorlesungen immer wieder feststellen konnten“, weiß Lübke. Zu erreichen ist er am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16 bis 18 Uhr unter Ruf 034321/82 828.

