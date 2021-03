Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Stadtrat Oschatz will heute Abend Haushalt beschließen

Oschatz . Die nächste öffentliche Stadtratssitzung findet heute, ab 18.30 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus statt. Interessierte Einwohner sind eingeladen, eine Bürgerfragestunde findet pandemiebedingt jedoch nicht statt. Es besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Tagesordnung sieht zunächst den Beschluss des Haushalts 2021 vor, anschließend den Beschluss des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes der Kultureinrichtungen für 2021 sowie zur Sanierung des Sanitärtrakts im Stadion. Es folgen Beschlüsse zur Widmung von Straßen, Plätzen und Wegen sowie zur Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet B“ und des Eigenheimstandorts „Altstadtblick“. Letzter Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil ist die Abwägung des Bebauungsplanentwurfs für den Einfamilienhausstandort Neubauernsiedlung in Altoschatz, gefolgt von allgemeinen Anfragen und Informationen.

Schlaglöcher werden in Oschatz gestopft

Mit Feuer und Flamme dabei: Sven Mark vom städtischen Bauhof stopft hier Schlaglöcher in der Magister-Hering-Straße. Dabei handelt es sich um Schäden, die durch den Frost in den vergangenen Wochen entstanden sind. Mit einem Gasbrenner erhitzt er die Masse, mit der die Vertiefung ausgefüllt und anschließend mit Splitt bedeckt wird. Nach Angaben des Oschatzer Bauamtsleiters Torsten Heinrich sind die Winterschäden durch Schlaglöcher nicht das größte Problem auf den kommunalen Straßen. Durch die Kälte haben sich die Fugenbereiche auf den Fahrbahnen geöffnet – und dort gibt es mehr Schäden als in den vergangenen Jahren.

Sven Mark vom städtischen Bauhof bessert die Winterschäden auf den Oschatzer Straßen aus, hier in der Magister-Hering-Straße. Quelle: Frank Hörügel

Dahlen hofft auf Ausnahme: Kita und Hort weiter geöffnet

Dahlen. Ende vergangener Woche hatte die Verwaltung der Heidestadt die Eltern darauf eingestimmt, dass die Kitas möglicherweise ab Montag geschlossen sein könnten. Nun gab es zunächst Entwarnung.

Hintergrund ist eine Allgemeinverfügung des Landrats vom Mittwoch. Darin steht, dass die Kindereinrichtungen eine räumliche Trennung der Gruppen zu vollziehen haben und in den Horten jene Gruppen weiterbestehen, die in der Grundschule miteinander lernen.

„In unseren Kitas haben wir zwar das Personal, um feste Strukturen zu bilden, aber meist nutzen zwei Gruppen einen Raum“, erläutert der Dahlener Bürgermeister Matthias Löwe(WHD) das Problem. Es fehlten schlicht die Räume, um jede Gruppe gesondert zu betreuen.

Auch im Hort könne der gesetzlich vorgesehene Personalschlüssel eingehalten werden. Bei meist zweizügigen Klassen in der Grundschule im Hort die gleiche Struktur anzubieten wie am Vormittag, würde hingegen mehr Personal erfordern. „Wir haben – wie viele andere Kommunen – beim Landratsamt einen Antrag auf Ausnahme von der Allgemeinverfügung gestellt, auch für die Einrichtung des freien Trägers in Dahlen“, erläutert Matthias Löwe und hofft, den Eltern in Kürze mehr Planungssicherheit bieten zu können.

Bis Freitag Zweitimpfung in allen Pflegeheimen

Nordsachsen. Beim Schutz der Hochrisikogruppen vor Covid-19 ist Nordsachsen einen großen Schritt vorangekommen: Nach Auskunft des DRK werden die mobilen Impfteams bis Ende dieser Woche – bis zum 19. März – alle 40 Pflegeheime im Landkreis zur Zweitimpfung aufgesucht haben. „Die Impfungen der Bewohner, die dazu willens und in der Lage waren, haben zusammen mit den regelmäßigen Testungen der Beschäftigten und Besucher die erhoffte Wirkung gezeigt: Unsere Pflegeheime sind keine Hotspots mehr, die Lage hat sich weitgehend beruhigt“, erklärte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel. „Nichtsdestotrotz wird in den Heimen immer wieder Impfbedarf entstehen.“

Auf die mobilen Teams wartet auch darüber hinaus genug Arbeit. „Als nächstes könnten nun beispielsweise die Tagespflegeeinrichtungen, Sozialstationen und Einrichtungen der Behindertenpflege angesteuert werden. Der Bedarf ist überall groß“, sagte der Landrat.

Die Corona-Schutzimpfungen werden landesweit im Auftrag des sächsischen Sozialministeriums vom DRK organisiert und umgesetzt. Laut dem Ministerium erfolgten bisher im nordsächsischen Impfzentrum sowie durch die mobilen Teams 15 142 Erst- und 6506 Zweitimpfungen.

