Corona: Zahl der Infektionen steigt weiter

In der Collm-Region gibt es erneut mehr aktive Coronavirus-Fälle .

Collm-Region. Laut der Statistik des Landratsamtes Nordsachsen wurden am Mittwoch 609 Menschen als Corona-positiv registriert, am vergangenen Dienstag waren es noch 541. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 1135 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im März sind 22 Todesfälle mit Corona registriert worden.

Gottesdienst in Hof nur mit Anmeldung

Hof. Die Kirchgemeinde Jahnatal lädt trotz Ausgangsbeschränkungen zu Heiligabend in ihre Kirchen ein. Allerdings werden die Vespern durch die aktuelle Corona-Lage nur in kleiner Form stattfinden. So werde in diesem Jahr auf Krippenspielaufführungen gänzlich verzichtet. Dafür werde bei Kerzenschein die Weihnachtsgeschichte zusammen angehört und anschließend gebetet, teilt die Gemeinde mit.

Um die Begegnung in den Kirchen reibungslos zu gestalten und genügend Abstand einzuhalten, ist es notwendig, sich bis Freitag anzumelden. Die Gottesdienste finden am 23. Dezember um 18 Uhr in der Kirche in Zschochau und tags darauf, also direkt an Heiligabend um 14.30 Uhr in den Kirchen in Zschaitz, um 15 Uhr in Ostrau, um 17 Uhr in Jahna und um 18 Uhr in der Kirche in Hof statt.

Ansprechpartner für den Gottesdienst in der Collm-Region, der in der Kirche im Naundorfer Ortsteil stattfinden wird, sind Gerda Lose und Micheline Achilles, die unter den Telefonnummern 017620093186 und 01743835003 täglich zu erreichen sind.

