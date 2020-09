Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Der Geschichts- und Heimatverein Oschatz lädt am Sonnabend zu Führungen durch das Wüste Schloss, der Oldtimer-Teilemarkt muss abgesagt werden und in Zeuckritz gibt es eine Umleitung im Busverkehr.