Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Graffito am Wüsten Schloss: Polizei sucht Zeugen

Oschatz. Die Polizei in Oschatz sucht Zeugen zu einem Graffito am Wüsten Schloss. Wie gestern berichtet, hatten unbekannte Täter die historische Mauer großflächig beschmiert. Eine Spaziergängerin entdeckte das Graffito am Sonnabend gegen 15 Uhr. Unklar ist, wann es aufgebracht wurde. Wer kann Hinweise zu dieser Sachbeschädigung und einer möglichen Tatzeit geben? Zeugen werden gebeten, sich ans Revier Oschatz unter Telefon 03435/6500 oder persönlich zu melden. Die Vorgangsnummer lautet 62/21/149513.

Vor einem Jahr hieß es noch: „Mannschatz Helau“

Rückblick zum Aschermittwoch: Die aktuelle Faschingssaison ist mit dem heutigen Aschermittwoch vorbei. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Narren in der Region Oschatz diesmal nicht so ausgelassen feiern wie in den vergangenen Jahren. OAZ-Leser Jürgen Albrecht erinnert deshalb mit dieser Foto-Collage an den Mannschatzer Faschingsumzug vor einem Jahr. Vor zwölf Monaten war die Straße zwischen Mannschatz und Schmorkau mit Zuschauern gesäumt, das Abstandsgebot spielte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle. Die Faschings-Fans hoffen nun, dass sie in der nächsten Saison ab dem 11.11. wieder in gewohnter Weise feiern können.

SPD fordert Maßnahmen

Nordsachsen. Der bildungspolitische Sprecher der SPD Nordsachsen Heiko Wittig begrüßt die Schul- und Kitaöffnungen, da sie Familien endlich wieder entlasten und den Kindern wieder gleiche Bildungschancen sowie soziale Kontakte ermöglichen. „Allerdings sollten schnellstens die Grundlagen für die gesundheitliche Sicherheit in den Einrichtungen verbessert werden“, so Wittig. Deshalb fordern die Genossen das zuständige Kultusministerium auf, den Landkreisen und Kommunen als Schulträger zusätzliche Mittel für folgende Maßnahmen zur Verfügung zu stellen:

•dezentrale Corona-Schnelltestkapazitäten in den Einrichtungen

•Einsatz von Umluftentkeimern in den kleineren Räumen

•Ausgabe von mobilen Endgeräte an laut Behördenprüfung bedürftige Kinder und Jugendlichen solange Wechselunterricht stattfindet

•Übernahme der Zusatzkosten in der Schülerbeförderung

Außerdem sei dafür zu sorgen, dass:

•Lehrkräfte und Erzieher/innen schnellstmöglich Impfangebote bekommen

•die Schulanfangszeiten in Absprache mit den Schulleitungen entzerrt werden, um das Schüleraufkommen im Bus und vor allem auch an den Haltestellen und auf den Schulwegen zu entlasten

•die Jobcenter aufgefordert werden, die von der Bundesregierung ermöglichte Finanzierung weiterer digitaler Endgeräte oder auch Drucker umzusetzen.

