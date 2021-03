Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Über Oschatz fegte der Wind mit knapp 77 Kilometern pro Stunde, die Kfz-Zulassungsstelle ist für drei Wochen geschlossen und die Kläranlage in Malkwitz bleibt in bewährten Händen.