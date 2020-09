Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Die Deutsche Bahn verlängert die Einschränkungen am Bahnhof Dahlen, das Erntefest in Schmannewitz muss abgesagt werden und ab Montag wird die Ortsdurchfahrt in Leuben gesperrt.