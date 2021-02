Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

IHK sucht noch beste 9. Klassen

Collm-Region. Noch drei Tage bis zum Countdown – Kristian Kirpal, Wermsdorfer Unternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig lädt alle Schüler der 9. Klassen der Collm-Region zur Teilnahme am Wettbewerb „Beste 9. Klasse“ ein.

„Im vergangenen Jahr beteiligten sich trotz massiver Einschränkungen durch die Coronakrise insgesamt 23 Klassen aus 23 Schulen, darunter Neuntklässler aus 17 Oberschulen und sechs Gymnasien. Aufgrund dieser guten Resonanz hält die IHK zu Leipzig weiter an diesem Wettbewerb fest“, so Kirpal.

Für die Bewerbung an dem Wettbewerb geht neben dem Notendurchschnitt der 9. Klasse auch eine gemeinsame soziale Teamleistung der Klasse in die Bewertung ein. Die Gewinnerklasse von 2020 hatte als Teamleistung einen Nudelchallenge präsentiert. Die Teilnahme lohnt. Immerhin erhält der 1. Platz 1200 Euro, der 2. Platz 900 Euro, der 3. Platz 600 Euro in Form von Gutscheinen. Auch die Plätze 4 bis 8 werden mit Preisen honoriert. Bewertet wird getrennt nach Oberschulen und Gymnasien.

Anmeldungen sind mit den vorgedruckten Anmeldeformularen möglich. Die Anmeldung ist bis 20. Februar möglich. Die Notenübersichten können nachgereicht werden, wobei die Frist hier aufgrund der aktuellen Situation noch offen ist. Die Einreichung der Teamleistung der Klasse ist noch bis 30. April 2021 möglich.

Neumarkt nicht mehr als Parkplatz nutzen

Oschatz. Die Stadtverwaltung Oschatz weist freundlich darauf hin, dass mit dem Abschmelzen des Schnees das Parken auf dem Neumarkt nicht mehr erlaubt ist. Die Verwaltung fordert daher die Anwohner auf, wieder wie gewohnt in den Nebenstraßen zu parken, wenn der Schnee getaut ist. Zu den Markttagen am Freitag und am Dienstag müssen Falschparker mit Verwarngeldern rechnen.

Traktor und Anhänger kippen auf B 183 um

Bad Düben. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 183 wurde gestern Vormittag ein 23 Jahre alter Traktorfahrer verletzt. Der junge Mann war mit dem Traktor samt zweier Anhänger voller Mist aus Richtung Görschlitz kommend in Richtung Bad Düben unterwegs. Laut ersten Angaben musste das Gespann in Höhe der Tankstelle im Gewerbegebiet Süd-Ost wegen vor ihm fahrender Fahrzeuge abbremsen. Dabei gerieten der Traktor und die Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und kippten schließlich um. Der Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Traktor und den Anhängern entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Neben Polizeibeamten und Mitarbeitern des Rettungsdienstes waren Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eilenburg sowie Einsatzkräfte der Bad Dübener Feuerwehr zum Binden von ausgelaufenen Betriebsstoffen am Unfallort. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Ein Traktor mit zwei Anhängern kippte am Mittwochvormittag auf der B183 um. Quelle: Steffen Brost

Wieder Betrüger am Telefon

Nordsachsen. Die Polizei warnt wieder vor Betrügern, die in der Region rund um Leipzig mit dem sogenannten Enkeltrick abkassieren wollen. Allein am Dienstag meldeten sich in Leipzig und Umland sechs Geschädigte bei der Polizei. Die meist älteren Frauen erhielten Anrufe von Unbekannten, die sich als Verwandte oder Bekannte ausgaben und Geld wegen eines Unfalls oder einer Notlage forderten. In einem Fall meldete sich ein Mann bei einer 33-Jährigen, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstitutes vorstellte und die Frau fragte, ob sie gerade Transaktionen über Online-Banking tätige. Als sie verneinte, meinte er, dass er gerade Auffälligkeiten für eine ungewöhnliche Transaktion nach Afrika sähe und sie ihr Konto sperren solle. Daraufhin fragte er Daten ab und schickte ihr eine SMS mit einem Link, den sie öffnete. Bei einem späteren Kontakt mit ihrer Filiale wurde bekannt, dass von ihrem Konto ein vierstelliger Betrag ins Ausland überwiesen wurde. Der Betrag konnte jedoch dank der Filial-Mitarbeiter zurück überwiesen werden.

Von OAZ/ys