Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Zirkus braucht Heu und Spenden

Delitzsch. Schwierige Zeit: Der Zirkus Alexander ist im Winterquartier in Delitzsch, wo es schließlich hin ging, nachdem sie doch so lange in Wurzen feststeckten. Nun kommen keine Einnahmen rein und wie es aussieht muss sich schweren Herzens von den Tieren getrennt werden. Den Artisten fehlt das Heu für die Tiere. Es wird eng. Und dann das: Im Text vom 22. Dezember ist leider die Bankverbindung falsch. Weil „Circus Alexander“ als Empfänger angegeben wird, nimmt die Bank die Überweisung nicht an und somit gibt’s weniger Spenden. Der Zirkus macht das alles über das Konto von Vivian Freiwald. Alle Spenden, bei denen der Empfänger „Circus Alexander“ angegeben wurde, gehen zurück. Daher die große Bitte: Alle Spender sollen noch einmal ihre Überweisung auf folgende Kontonummer tätigen:

Anzeige

Spendenkonto: Vivian Freiwald, Postbank, IBAN: DE 63 1001 0010 0693 1161 19. Für eine persönliche Absprache erreichen Sie Vivian Freiwald unter: 0177 6061990.

Zirkus Alexander im Winterquartier in Delitzsch Quelle: privat

Goetheschule ab Dienstag teilgeöffnet: Schnelltests schützen Abschlussklassen

Mügeln. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) dachte am Donnerstagabend bei einem Talkshow-Auftritt bereits laut darüber nach, Kitas und Schulen über die Februarferien hinaus zu schließen. Davon erst einmal unangetastet bleibt, dass ab heute Schulen zum Teil für die Abschlussklassen wieder öffnen und Präsenzunterricht anbieten können. Was nach den Winterferien (1. bis 7. Februar) an den Schulen passiert, entscheidet erst eine weitere Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin.

So können in dieser Woche auch die Abschlussklassen der Stufe 9 und 10 an die Goetheschule zurückkehren, um sich für ihre Prüfungen vorzubereiten. Wie am Freitag bekannt wurde, stellt das Kultusministerium den Schülern dabei Lockerungen in Aussicht, indem bestimmte Fächer abgewählt werden dürfen, in denen die Teilnahme am Unterricht dann nicht mehr verbindlich ist.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Mügeln startet der Präsenzunterricht jedoch erst am Dienstagmittag – „zur Gewährleistung des notwendigen Infektionsschutzes“, wie die Schulleitung mitteilte, mit der Möglichkeit für betroffene Schüler und Lehrer, sich vom DRK einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Die Teilnahme daran sei freiwillig und kostenfrei. Allerdings seien Schüler mit Covid-19-Symptomen ausgeschlossen. Schüler, die positiv getestet werden, könnten vorerst nicht am Unterricht teilnehmen, müssten abgeholt werden und mit dem Hausarzt oder Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen abklären. Da ein Nasen-Rachen-Abstrich von den DRK-Mitarbeitern abgenommen und Daten erfasst werden, bedürfe es, so die Schule, der Einwilligung der Betroffenen oder im Falle von Minderjährigen der Sorgeberechtigten.

Austausch ehrenamtlicher Betreuer

Oschatz. Der Betreuungsverein Oschatz e.V. lädt am 2. Februar 2021 von 16.30 Uhr bis circa 18 Uhr in die Geschäftsstelle am Mühlgraben 3 in Oschatz ein. Das Thema richtet sich an ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte und an der Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung interessierte Bürger. „Dieses Treffen dient gleichzeitig dem Erfahrungsaustausch bei der Führung von ehrenamtlichen Betreuungen und bei der Umsetzung von Vorsorgevollmachten“, sagt Vereinsbetreuerin Mandy Zschau. Eine Anmeldung bis zum 1. Februar 2021 ist unter 03435/9359745 oder zschau@betreuungsverein-oschatz-ev.de erforderlich und es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zudem wird eine Datennachverfolgung (Corona) erhoben.

Von OAZ/ys