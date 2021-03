Collm-Region.Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Gadegast im Vogtshaus Oschatz

Oschatz. Um das Thema „Carl August Gadegast – ein Werkstattbericht von Lämmern und Geschöpsen“ dreht es sich heute von 19 bis 20 Uhr online aus dem Vogtshaus Oschatz. Die Schafzüchterfamilie vom Oschatzer Thalgut prägte die Epoche von den Befreiungskriegen bis zur Gründerzeit unter der neuen Königskrone, expandierte im Umland und exportierte unzählige glückliche Kuscheltiere. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Der Teilnahmelink wird nach Anmeldung über mail@vogtshaus.de am 18. März versandt.

Bewohnerparkkarten werden ausgegeben

Oschatz. Die Bewohnerparkkarten werden am 29. und 30. März zu den Dienstzeiten im Zimmer 107, Altoschatzer Str. 2 ausgegeben. Die Gebühr in Höhe von 30 Euro muss überwiesen werden, informiert die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Anja Seidel. Der entsprechende Kostenbescheid werde den Interessenten zusammen mit der Bewohnerparkkarte ausgehändigt.

Girls‘ und Boys‘ Day geht online

Nordsachsen. Berufsorientierung 4.0 – unter diesem Motto steht der Girls’ und Boys’ Day 2021. Die Aktionstage gegen Rollenklischees im Beruf finden bundesweit am 22. April statt. Wie das Landratsamt Nordsachsen nun mitteilte, empfehlen die Bundeskoordinierungsstellen Unternehmen und Institutionen eine digitale Ausrichtung, wenn Präsenzveranstaltungen nicht realisierbar sind. Angebote können – ob digital oder vor Ort – kostenlos in den Portalen www.girls-day.de und www.boys-day.de eingestellt werden. Dort sind auch weitere Infos zu finden.

Polizei fasst zwei mutmaßliche Trickbetrüger

Nordsachsen/Torgau. Der Polizei in Nordsachsen ist ein Erfolg im Kampf gegen Betrüger gelungen, die mit dem sogenannten Enkeltrick abkassieren wollten. Zu verdanken ist dies auch dem engagierten Handeln der Mitarbeiter eines Torgauer Taxiunternehmens sowie einer Angestellten einer Bankfiliale. Zwei Tatverdächtige konnten gefasst werden, die offenbar ältere Menschen um ihr Vermögen bringen wollten.

Wie die Polizei gestern berichtete, rief am Dienstagvormittag ein Mann eine 94-jährige Seniorin in Torgau an und gab sich als ihr Enkel aus. Er schilderte, dass er in einer Notlage sei und einen fünfstelligen mittleren Bargeldbetrag benötige. Er sagte, dass er ihr ein Taxi bestelle, das sie zur Bank fährt, wo sie das Geld holen könne. Später wollte der vermeintliche Enkel das Geld abholen. Kurze Zeit später wurde dann von einer weiblichen Person telefonisch ein Taxiunternehmen beauftragt, die alte Dame zu einem Geldinstitut zu fahren. Sowohl dem Taxifahrer als auch einer Bankmitarbeiterin kam die Geschichte aber ungewöhnlich vor. Beide informierten umgehend die Polizei. Die Beamten wiederum begaben sich zur Bankfiliale, sodass ein Vermögensschaden verhindern werden konnte.

Das Taxiunternehmen erhielt dann am Nachmittag einen weiteren Anruf. Wieder meldete sich eine weibliche Stimme, die der vom ersten Anruf ähnelte. Dieses Mal sollten zwei Personen von Torgau aus der Nähe der Bankfiliale nach Leipzig zum Hauptbahnhof gefahren werden. Das Taxiunternehmen informierte erneut die Polizei und führte die Fahrt durch. Polizisten stellten dann die beiden Personen – eine 15-Jährige und einen 20-Jährigen, beide Polen – kurz nach dem Aussteigen am Leipziger Hauptbahnhof.

Die Verdächtigen hatten mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld im oberen vierstelligen Bereich bei sich. Beide Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss wieder entlassen.

Im Verlauf des Einsatzes wurde bei der Polizei zudem bekannt, dass sich ein weiterer, ähnlicher Fall in Torgau zugetragen hatte. Eine 82-Jährige erhielt am Vormittag einen Anruf eines vermeintlichen Enkels, der angab einen Unfall gehabt zu haben und Geld zu benötigen. Der „Enkel“ sagte, dass eine Bekannte vorbei käme und das Geld abholen würde. Die Seniorin begab sich zu ihrem Geldinstitut und ließ sich einen unteren vierstelligen Bargeldbetrag auszahlen. Anschließend übergab sie das Geld an die angebliche Bekannte.

In Delitzsch, Taucha, in mehreren Orten im Nachbarlandkreis Leipzig sowie in Leipzig selbst zählte die Polizei übrigens am Dienstag 14 weitere versuchte Betrugsdelikte per Telefon. Unter Vortäuschung unter anderem von Unglücksfällen wurde versucht, Senioren zu Geldzahlungen zu veranlassen. Die Anrufer gaben sich als Enkel oder falsche Polizeibeamte aus.

Von OAZ/ys