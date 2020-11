Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Kfz-Zulassungsstelle geschlossen

Oschatz. Die Kfz-Zulassungsstelle Oschatz ist am Donnerstag und Freitag geschlossen. Das Landratsamt Nordsachsen gibt dafür innerbetriebliche Gründe an. Die Zulassungsstellen in Delitzsch und Torgau sind wie gewohnt geöffnet. Das Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass Außerbetriebnahmen, Umschreibungen, Wiederzulassungen und auch Neuzulassungen von Fahrzeugen ebenso online über die Internetseite des Landkreises (www.landkreis-nordsachsen.de) möglich sind.

130 Personen in Mügeln getestet

Mügeln. Wie vom Landratsamt angekündigt haben am Montag umfangreiche Corona-Tests an der Grundschule Mügeln stattgefunden. Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens im Raum Oschatz/ Mügeln seien an der Einrichtung rund 130 Personen – alle Schüler und Beschäftigten – getestet, hieß es aus der Behörde. Mit den Ergebnissen wird wegen des Feiertags und der knappen Laborkapazitäten erst am Donnerstag gerechnet. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Quarantäne zur Kontaktvermeidung das Wichtigste und der Test eine Momentaufnahme sei.

Nachdem drei Personen über Symptome klagten, wurden bei den Betroffenen vorige Woche Corona-Tests durchgeführt, die schließlich eine Infektion mit dem Virus bestätigten. Daraufhin wurde am Mittwoch die komplette Grundschule in Quarantäne geschickt. Diese gilt, vorbehaltlich der Testergebnisse vom Montag, bis einschließlich Freitag.

Von OAZ