Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

46 Corona-Infizierte in der Collm-Region

Oschatz. Im Raum Oschatz sind aktuell 46 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Zahlen des Landratsamtes Nordsachsen hervor, die zuletzt am Sonntag übermittelt wurden. Das Amt veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 306 Menschen.

Anzeige

Herbstferien im E-Werk: Noch wenige Plätze frei

Oschatz. Das Herbstferienprogramm im E-Werk ist fast ausgebucht. Wenige freie Plätze gibt es noch für die Interkulturelle Reise nach Afrika am 21. Oktober. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr wird unter anderem gekocht und getrommelt. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Am 26. Oktober öffnet sich von 10 bis 14 Uhr die Druckwerkstatt. Unter anderem werden Flyer hergestellt. Die Teilnahme kostet hier vier Euro. Schließlich findet am 28. Oktober Internationales Kochen mit dem Schwerpunkt Australien statt. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Für alle genannten Angebote ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Das Mindestalter der Teilnehmer liegt bei zehn Jahren. Im Preis inbegriffen ist jeweils ein Mittagessen. Anmeldung und weitere Informationen unter info@ewerk-oschatz.de, www.ewerk-oschatz.de oder Telefon 0174 712 40 27.

Von OAZ/fr