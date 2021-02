Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Ab März wieder Vollsperrung der S-24

Sitzenroda/Schmannewitz. Vom 1. März bis zum 11. Juni soll es unter Vollsperrung an die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der S-24-Ortsdurchfahrt in Sitzenroda gehen. Nachdem bereits während des ersten Bauabschnitts die weiträumig ausgeschilderte Umleitung durch Autofahrer vielfach ignoriert wurde und der alternative Umleitungsverkehr vor allem durch die Straße Zum Quellental fast täglich für Aufreger sorgte, formiert sich mit Blick auf die Fortsetzung der Bauarbeiten wiederholt Protest von Anwohnern. Erneut wird befürchtet, dass sich eben jener alternative Umleitungsverkehr verstärkt durch die engen Straßen des Belgern-Schildauer Ortsteils quetschen wird.

Mittlerweile liegen auch in einem anderen Dahlener Rathaus Pläne für eine weitere Maßnahme an der S 24 aus. Die Landesdirektion Sachsen hatte Anfang Dezember 2020 den Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Torgauer Straße in Schmannewitz gefasst.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses sowie der Planunterlagen liegen vom 22. Februar bis zum 8. März zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Dahlen aus. Diese ist pandemiebedingt nur nach Terminvereinbarung unter Telefon 034361 81217 möglich. Die Unterlagen können im gleichen Zeitraum auch auf der Internetseite der Landesdirektion eingesehen werden.

Forsthaus wird Gasthaus

Collm. Seit dem Herbst 2018 arbeitet die Leipziger Restauratorin Birgit Mühler daran, das alte Collmer Forsthaus zu neuem Leben zu erwecken. Vor einem Jahr sprach sie vom letzten Aufbäumen des Drecks, nun sieht sie sich auf der Zielgeraden. Im künftigen Gastraum habe sie sich den Traum erfüllen können, einen Fußboden zu bemalen. Der Tresen ist in seinen Konturen schon erkennbar und gliedert den Raum neu. Kürzlich hat die 46-Jährige die Küche eigenhändig gefliest, was bei altem Gemäuer mit nur wenigen geraden Kanten ein gewisses Maß an Improvisation erfordere. Birgit Mühler hofft, mit der Arbeit so voranzukommen, dass sie ab Mai Gäste empfangen kann – und das dies dann gestattet ist.

Birgit Mühler auf ihrer Baustelle in Collm Quelle: Axel Kaminski

Feuerwehr-Einsätze in leerstehendem Einkaufsmarkt und auf Autobahn

Laußig. In einem ehemaligen und seit Jahren leerstehenden Einkaufsmarkt in Laußig hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Wie die Beamten gestern mitteilten, hatten unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt und danach offenbar Unrat in den Räumen in Brand gesetzt.

Rund 45 Feuerwehrleuten waren dann zweieinhalb Stunden im Einsatz. Kurz vor 19 Uhr wurden zunächst die Freiwilligen Feuerwehren aus Laußig und Bad Düben alarmiert, später noch Kräfte aus Kossa, Pristäblich und Pressel. „Nach Ankunft konnte während der Lageerkundung ein Brand in einem ehemaligen Ladengeschäft festgestellt werden. Ein Trupp des Löschfahrzeuges ging unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr und Wärmebildkamera zur Brandbekämpfung vor“, erläuterte Bad Dübens Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann. Am Heidecenter beobachteten zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Schaulustige die Szenerie. Aus der Dachkonstruktion drang dicker Qualm.

Während ein Teil der Feuerwehrleute den Brandort mit Lichttechnik ausleuchtete, waren andere Kameraden mit einer ersten Lageerkundung beschäftigt. Schnell fanden sie heraus, dass die Flammen und der Rauch aus der ehemaligen Ausgabestelle der Delitzscher Tafel kommen. Mit schwerem Gerät öffneten die Männer die Eingangstür und konnten unter schwerem Atemschutz den Löschangriff beginnen. „Der Brand hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in die Zwischendecke ausgebreitet und sich in dieser auf weitere Ladengeschäfte ausgeweitet. Ein weiterer Trupp wurde mit einem C-Rohr eingesetzt und die Decke weiter geöffnet“, so Volkmann weiter. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnten die Flammen aber noch in ihrer Entstehungsphase gelöscht werden.

Im Einsatz waren am selben Abend auch die Feuerwehrkameraden aus Wiedemar, Kölsa und Schkeuditz. Auf der Autobahn 9, Fahrtrichtung München, stand ein Hybrid-Fahrzeug in Flammen. Unter Atemschutz mittels Schaumrohr konnte das Fahrzeug gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, teilte Nicole Fischer, Sprecherin der Gemeindefeuerwehr Wiedemar, mit. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Auto retten können.

Hybrid-Auto brennt auf Autobahn 9, Feuerwehren Wiedemar und Kölsa mit im Einsatz Quelle: Feuerwehr Wiedemar

Mügeln lässt Elternbeiträge ruhen

Mügeln. Die Mügelner Stadtverwaltung verzichtet wegen des noch anhaltenden Lockdowns auch noch im Februar darauf, Elternbeiträge abzubuchen. Eltern, die die Beiträge selbst überweisen oder einen Dauerauftrag eingerichtet haben, werden gebeten, die Zahlung ebenfalls auszusetzen. „Wir bitten Sie jedoch zu beachten, dass eine Befreiung von den Elternbeiträgen während des Lockdowns seit 14. Dezember 2020 nur gilt, wenn eine Notbetreuung nicht in Anspruch genommen wird oder wurde“, heißt es dazu auf der Internetseite der Stadt. Für Kinder, die in Notbetreuung waren, erfolge eine Nachberechnung zu einem späteren Zeitpunkt. Wie im Frühjahr 2020, so die Stadtverwaltung, werden dabei Beiträge nur für die in Anspruch genommenen Tage erhoben.

Von OAZ/ys