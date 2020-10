Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Stromausfall in der Mügelner Region

Mügeln. Circa 2000 Kunden der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom hatten am Donnerstag ab 11.15 Uhr keinen Strom mehr. Evelyn Zaruba, Pressesprecherin des Energieversorgers, sagte auf unsere Anfrage, dass fast alle relativ schnell, nämlich bis 12.30 Uhr wieder versorgt werden konnten. Das Nachsehen hatten jedoch 100 Kunden in Niedergoseln. Dort war als Fehlerquelle eine Trafostation ausgemacht worden, die ausgefallen war. Was die Ursache hierfür war, konnte Zaruba zu diesem Zeitpunkt noch nicht benennen, Techniker waren noch vor Ort. Sie sicherte aber zu, dass auch diese Kunden im Falle eines längeren Ausfalls versorgt werden würden – notfalls mit einem Notstromaggregat.

Fahrradkantor spielt in Stadtkirche

Dahlen. Zu einem Orgelkonzert wird am Sonnabend, dem 3.Oktober, um 19.30 Uhr in die Dahlener Kirche eingeladen. Der Fahrradkantor Martin Schulze wird diese musikalische Stunde gestalten. Er ist auf Konzert-Tour und legt alle Wege mit dem Fahrrad zurück. Er wird die Zuhörer mit Werken von Johann Sebastian Bach, Joseph Rheinberger und Max Reger erfreuen. „Es erwartet uns also schöne Musik bei herrlicher Akustik. Sie erfüllt die ganze Kirche, aber am besten entfaltet sich der Klang, wenn man auf den vorderen Reihen sitzt“, empfiehlt Kantorin Anne Körner und rät: „Lassen Sie sich also herzlich einladen, den Tag der Deutschen Einheit mit berührender Musik zu begehen.“

Rathaus-Sprechzeit nur mit Termin

Dahlen. Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) zieht ein positives Fazit zu den coronabedingt eingeführten Sprechzeiten nach Terminabsprache. Insbesondere im Einwohnermeldeamt habe sich dieses Verfahren bewährt. Insbesondere von Berufstätigen werde die Terminvergabe als positiv empfunden, weil dadurch längere Wartezeiten bei großem Andrang vermieden würden. In einigen Bereichen seien die Termine kurzfristig zu bekommen, manchmal sogar sofort.

Von OAZ/fr