Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Nur eine Woche Ferienfahrplan

Oschatz. Wegen der geänderten und verlegten Ferienzeiten sind alle Busse auf den Linien der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ lediglich bis 5. Februar nach dem Ferienfahrplan unterwegs. Ab dem 8. Februar verkehren sie wieder wie an regulären Schultagen. Damit könnten die Schüler der Abschlussklassen und jene, die eine Notbetreuung besuchen, die Busse zu den bekannten Zeiten nutzen.

Neuer Wegweiser für Ausbildung: Angebote von 143 regionalen Unternehmen

Nordsachsen. Ein Ausbildungswegweiser bietet den angehenden Absolventen im Landkreis Nordsachsen auch 2021 wieder Orientierung bei der Berufswahl. In der zweiten Auflage der Broschüre werden die Angebote von 143 regionalen Unternehmen und Einrichtungen gebündelt. 180 unterschiedliche Berufe und 220 Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung oder zum Studium werden offeriert.

Der Ausbildungswegweiser ist nach fünf Regionen untergliedert: Delitzsch, Eilenburg, Oschatz, Schkeuditz und Torgau. Neu ist die Rubrik „Überregional“, die alle Unternehmen und Einrichtungen vereint, die an mehreren Orten im Landkreis zu finden sind – wie zum Beispiel die Sparkasse.

Die Firmen stellen sich und ihre Ausbildungsangebote per Steckbrief vor. Zudem finden Interessierte die Kontaktdaten der Unternehmen sowie die passenden Ansprechpartner. Wer sich nicht ganz schlüssig ist, ob der Job auch wirklich der richtige ist, braucht nur in der Rubrik „Zusätzliche Angebote“ stöbern. Dort werden Praktika oder Ferienjobs angezeigt.

Der Ausbildungswegweiser wird jedes Jahr von der Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung des Landratsamtes Nordsachsen erarbeitet. Ansprechpartnerin ist Martina Pönicke im Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft – Telefon 03421/ 758 1065, E-Mail: martina.poenicke@lra-nordsachsen.de. Der Wegweiser kann online unter www.berufsorientierung-nordsachsen.de heruntergeladen werden.

Über 71 000 Euro Dividende: Cavertitzer Beteiligungen im Rat

Cavertitz. Beteiligungsbericht – das mag vielversprechend klingen. Nach Anteilen an erfolgreichen Unternehmen und üppigen Ausschüttungen. So glamourös war es dann doch nicht, was zur Sitzung des Cavertitzer Gemeinderates vorgestellt wurde, als es um den Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 ging.

Es sei übliche Praxis, die Eckdaten vorzustellen, wenn sämtliche Berichte über Beteiligungen vorliegen, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Betrachtet werden dabei Unternehmen, an denen die Kommune Anteile hält. Im besten Fall gibt es dafür am Ende eine Dividende, die die Haushaltskasse aufbessert. Im Fall von Cavertitz geht es konkret um zwei Beteiligungen, wie Kämmerin Ilona Kahle ausführte: um den Wasserverband Döbeln-Oschatz und die KBE, die Kommunale Beteiligungsgesellschaft am Energieversorger Envia.

Im Falle des Wasserverbandes bleibt die Beteiligung ohne Finanzbeziehungen. „Wir zahlen nichts ein und erhalten auch nichts“, machte die Kämmerin deutlich. Anders verhalte es sich bei der KBE. Hier bringe die Kommune einen Anteil von rund 0,2 Prozent des Stammkapitals ein, das entspricht 121 000 Euro. Die Summe ist seit Jahren gleich und hat sich auch im nun vorliegenden Beteiligungsbericht nicht verändert. Die an die Gemeinde Cavertitz ausgereichte Nettodividende betrug im Geschäftsjahr 2019 rund 71 000 Euro.

Die Information zum Beteiligungsbericht werde öffentlich bekannt gegeben und anschließend öffentlich ausgelegt, kündigte Ilona Kahle an. Demnach könnte jeder Cavertitzer die Unterlagen einsehen. Ein Ratsbeschluss zum Beteiligungsbericht sei nicht notwendig.

Von OAZ/ys