Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: In der Collm-Region steigt die Zahl der Corona-Infizierten nur leicht an; der Mügelner Stadtrat tagt am Donnerstag und der Breitbandausbau in Mügeln neigt sich dem Ende entgegen.