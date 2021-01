Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Kita-Beitrag: Mügeln setzt Einzug aus

Mügeln. Die Stadt Mügeln verzichtet im Monat Januar darauf, Elternbeiträge für ihre Kindertageseinrichtungen und Horte abzubuchen. Auch Eltern, die diese monatlich selbst oder via Dauerauftrag überweisen, wurden angehalten, im Januar die Zahlung erst einmal auszusetzen.

Die Stadtverwaltung reagiert damit auf die gemeinsame Erklärung des sächsischen Finanz- und Kultusministeriums sowie des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und des Landkreistages, dass Elternbeiträge im Lockdown erstattet werden sollen.

Staatsregierung und kommunale Spitzenverbände hatten sich auf eine einheitliche Regelung geeinigt. Demnach solle für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 ein Monatsbeitrag pauschal erstattet werden, sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Sollten die Krippen, Kitas und Horte weiter geschlossen bleiben, werde diese Beitragserstattung jeweils wochenweise „zu einem Viertel des jeweiligen Monatsbetrages“ fortgesetzt. Die Kosten hierfür teilen sich Kommunen und Freistaat jeweils zur Hälfte aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches sowie dem Corona-Bewältigungsfonds.

Aufgrund der Geltungsdauer der aktuellen Sächsischen Corona-Schutzverordnung, die den Lockdown bis zum 14. Februar verlängert, bleiben auch die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bis dahin weiterhin geschlossen. Damit fällt auch der komplette Januar unter diese Regelung.

Nur eine Notbetreuung wird derzeit in Mügeln und den Einrichtungen in den Ortsteilen angeboten. Diese arbeiten, darauf weist die Stadt hin, im Notbetreuungsmodus zudem mit eingeschränkten Öffnungszeiten. So findet für die Grundschüler in Neusornzig und Mügeln derzeit kein Frühhort statt, in der ersten Ferienwoche (1. bis 5. Februar) erfolgt die Betreuung nur in den Horten.

Sollte im Januar eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden, erfolge eine Beitragsberechnung später, teilt die Stadtverwaltung Mügeln betroffenen Eltern mit.

Wer hat Kater Peter gesehen?

Schmannewitz/ Lampertswalde. Am Montag ist in Schmannewitz vor der Praxis Landmann Kater Peter entlaufen. Er ist neun Monate alt und kommt ursprünglich aus Lampertswalde. Wer ihn sieht, bitte unbedingt die Besitzer unter 0171 5349683 kontaktieren!

Kater Peter wird seit Montag schmerzlich vermisst. Quelle: privat

500 Euro für Christliches Sozialwerk : Ralf Döring denkt über eine Wiederholung der Aktion nach

Olganitz. Es war nicht klar, ob Ralf Döring am 19. Dezember Däumchen drehen müsste oder vor lauter Aufträgen nicht wissen würde, welche Arbeit er zuerst in Angriff nimmt. Der Selbstständige hatte angekündigt, für die Servivceleistungen, die seine Firma anbietet, an jenem Sonnabend keine Rechnungen zu stellen, sondern Spenden einnehmen zu wollen. Auf die Resonanz bei der Premiere dieser Aktion war er selbst gespannt.

Ralf Döring bei der Inspektion eines Rasentraktors. Quelle: Axel Kaminski

Sie fiel gemischt aus. Erarbeitet habe er mit dem Schärfen von Sägeblättern, Mähermessern und anderem scharfen Maschinenzubehör wenig. „Die Resonanz auf dieses Angebot reichte kaum über Olganitz heraus“, stellte Ralf Döring fest. Andererseits seien bei ihm eine Reihe von Spenden eingegangen. Das könne man so interpretieren, dass sich die Leute wegen des Lockdowns tatsächlich wie erwünscht in ihren Kontakten und bei ihrer Mobilität einschränken. „Das Geld, insgesamt rund 500 Euro, habe ich inzwischen an das Christliche Sozialwerk überwiesen“, erklärt der Olganitzer. Eine große Übergabeaktion sei nicht sein Ansinnen. Aber er möchte weiter den Blick für das Wichtige schärfen und denkt über eine Wiederholung seiner Aktion nach.

