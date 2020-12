Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Corona: Zahl der Infektionen ist weiter sehr hoch

Oschatz. Das Landratsamt veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. Laut dieser Statistik wurden am Sonntag 576 Menschen als Corona-positiv registriert, am Freitag zuvor waren es noch 559 Personen. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 966 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im März sind 28 Todesfälle mit Corona registriert worden. Diese wurden alle in der zweiten Welle festgestellt.

Anzeige

Parkausweise werden ausgegeben

Oschatz. Die Anwohnerparkausweise für den Innenstadtbereich im kommenden Jahr werden im Zeitraum vom 11. bis 13. Januar 2021 ausgegeben. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Ausgereicht werden die Karten an besagten Tagen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr im Sozial- und Ordnungsamt, Altoschatzer Straße 2, Zimmer 107, im Erdgeschoss. Die Kosten füreine Anwohnerparkkarte betragen pro Jahr und Fahrzeug im Haushalt 30 Euro. Mitzubringen sind von den Antragstellern der Fahrzeugschein und der Personalausweis. Die betroffenen Straßen, in denen Anwohnerparken möglich ist, haben sich zum Vorjahr nicht verändert. Änderungen der Bewohnerparkausweise im laufenden Jahr kosten 7,50 Euro.

Heiligabend in der Luppaer Kirche

Luppa. Auch wenn die Christvesper in diesem Jahr leider ausfallen muss, haben die Luppaer dennoch die Gelegenheit, am Heiligabend die Kirche zu besuchen. Im festlich geschmückten Innenraum, begleitet von Orgelmusik, können Besucher eine Kerze am Weihnachtslicht in der Krippe entzünden und es so mit nach Hause nehmen.

Der Zugang zum Friedhof sowie die Wege sind im Einbahnstraßensystem markiert, die Kirche wird über den Haupteingang betreten und durch die Sakristei verlassen. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften zu Abstandsregeln, Kontaktverfolgung und zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Es können gern Kerzen samt Windlicht mitgebracht werden, damit jeder das Weihnachtslicht als Gruß aus der Kirche mitnehmen kann. Beginn ist um 16.30 Uhr, Dauer ca. eine Stunde.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OAZ/fr