Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Nach einer Unfallflucht in Oschatz bittet die Polizei um Mithilfe, Telefónica rüstet das O2-Mobilfunknetz in Mügeln auf und in der Collm-Region sind aktuell 57 Personen mit dem Coronavirus infiziert.