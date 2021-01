Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Petition gegen 5G in Oschatz : 700 Unterschriften an Oberbürgermeister überreicht

Oschatz. Eine fünfköpfige Gruppe von 5G-Gegnern hat jetzt dem Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar eine Petition überreicht, in der gefordert wird, den Ausbau des 5G-Netzes in Oschatz nicht zu zu lassen. Initiator der Petition „Kein 5G Netz in Oschatz“ ist der Oschatzer Dirk Engel. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar nahm die Mappe mit den über 700 Unterschriften entgegen und versprach, sich mit dem Material auseinanderzusetzen und zeitnah zu antworten. Zu den Überreichern gehörten am Dienstagvormittag neben Dirk Engel auch Tobias Heller, Thomas Barth, Barbara Engel und Stephan Eisner.

Die Petition „Kein 5G Netz in Oschatz“ wurde an den Bürgermeister überreicht. Quelle: Hagen Rösner

Die Unterstützer der Petition befürchten in erster Linie erhebliche gesundheitliche Schäden durch die verstärkte Strahlungsbelastung. „Wär 5G ein Medikament, würde es nicht zugelassen, ohne vorher die Risiken zu testen“, ist sich Dirk Engel bei seinen Worten an den Oschatzer Oberbürgermeister sicher.

Die Einreicher der Petition wollen in erster Linie verhindern, dass im Oschatzer Stadtgebiet weitere Standorte für Abstrahleinrichtungen entstehen. „Unseren Protest richten wir an die Kommunen, weil diese den Ausbau verhindern können“, verdeutlicht Engel. Er meint damit das Mitspracherecht von Kommunen innerhalb des sogenannten Dialogverfahrens. Laut Oberbürgermeister Andreas Kretschmar habe es von Seiten der Netzbetreiber bis jetzt noch keine Anfragen zum Ausbau des 5G-Standortes in Oschatz gegeben. Allerdings sei im Nachbarlandkreis Meißen schon ein massiver Ausbau des neuen Netzes zu verzeichnen.

Tatsache ist, dass Netzbetreiber auf an bisher bestehenden Anlagen ohne Mitspracherecht andere Technik auf 5G umrüsten können. „Dem Recht auf körperliche Unversehrtheit der Bürgerinnen und Bürger kommt allerhöchste Bedeutung zu. Deshalb hat die Verwaltung dafür Sorge zu tragen, dass gesundheitsverträgliche Lebensbedingungen in der Stadt gewährleistet sind. Auch Menschen, die unter zunehmenden Strahlungsbelastungen leiden, müssen in Oschatz weiterhin wohnen bleiben können“, heißt es in der Petition.

Die Unterschriften wurden im Zeitraum von Dezember 2020 bis 2021 auf einer Online-Petitionsplattform gesammelt. Dabei kommen die meisten Unterzeichner nicht aus Oschatz, sondern aus anderen Orten Deutschlands.

Schule erhält neue Heizung: Oschatzer Firma baut in Schönnewitz

Borna. In ihrer Sitzung am Dienstagabend vergaben die Liebschützberger Gemeinderäte den Auftrag zur Erneuerung der Heizungsanlage einschließlich Steuerung in der Grundschule Schönnewitz. Die Anlage stammt aus den 1990er Jahren und gilt mittlerweile als verschlissen.

Eine große Auswahl für den Vergabevorschlag blieb der Verwaltung nicht. Das zieht aber offenbar keine Nachteile bei der Auftragssumme nach sich. Wie Bürgermeister David Schmidt (parteilos) erläuterte, hatten sich vier Firmen für die Ausschreibungsunterlagen interessiert. Eingereicht worden seien zwei Angebote, wovon eins fehlerhaft war und nachgebessert werden musste. Letztlich konnte nur über die Offerte der Oschatzer Firma Schneider Bad und Heizung befunden werden. Mit 163 947,47 Euro lag sie noch unter der ursprünglichen Kostenschätzung. Da man den Auftrag erst jetzt vergeben konnte, profitiert die Gemeinde nicht von der zwischenzeitlich gesenkten Mehrwertsteuer. „Das macht bei dieser Summe immerhin rund 4000 Euro aus“, erläuterte der Bürgermeister.

Er betonte, dass sich die Gemeinde bereits länger um eine Erneuerung der Heizung bemühe. Schon unter seinem Amtsvorgänger sei zum Beispiel der Einbau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) untersucht, aber wieder verworfen worden. Dazu hatte Torsten Kühne ( CDU) noch Nachfragen, weil er sich wundere, dass ein BHKW hier nicht effektiv sein solle. David Schmidt betonte, dass die Strom- und Wärme-, beziehungsweise Gasverbräuche damals eingehend analysiert worden seien, als man zu diesem Ergebnis kam.

Der Bürgermeister erläuterte zudem, das die Erneuerung des Lüftungssystems der Turnhalle nicht Gegenstand der Arbeiten sei. Diese verfüge nicht über eine Wärmerückgewinnung. Mit dieser Leistung würden die Arbeiten den vorhandenen finanziellen Rahmen sprengen. Er hoffe, dass es in Zukunft Förderprogramme geben werde, mit denen man diese Maßnahme umsetzen könne. Auf Nachfrage von Aron Höptner ( CDU) erläuterte David Schmidt, dass die Arbeiten im Mai beginnen sollen. Da sich die Eingriffe in die Klassenräume in Grenzen halten würden, müsse man sich nicht auf die Ferienzeit beschränken.

Landrat: Noch Klärungsbedarf bei Bildungsticket

Nordsachsen. Im Freistaat Sachsen soll es ab Sommer ein Bildungsticket geben: Vom 1. August an können Schüler damit ganztägig kostengünstig innerhalb eines Verkehrsverbundes unterwegs sein.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) sieht jedoch insbesondere im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV), zu dem auch der Landkreis Nordsachsen gehört, noch erheblichen Abstimmungsbedarf. „Das Bildungsticket soll innerhalb eines Verbundes in Sachsen gelten. Das MDV-Gebiet reicht aber bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen“, nannte der Landrat ein Beispiel.

Emanuel, der zugleich Vorsitzender des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig ist, warnte auch vor verfrühter Euphorie. Grundvoraussetzung sei, dass der Landtag dem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von jährlich mindestens 50 Millionen Euro zur Subventionierung des Bildungstickets zustimmt und entsprechende gesetzliche Änderungen vornimmt. Auf dieser Basis müssten die Verkehrsverbünde und kommunalen Aufgabenträger dann entscheiden, wie sich die Einführung des Tickets konkret realisieren lässt.

Das Bildungsticket, auf das sich der Freistaat mit Vertretern der Kommunen und Verkehrsverbünde geeinigt hat, soll 15 Euro pro Monat kosten. Berechtigt wären alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen sowie jene an berufsbildenden Schulen – sofern sie keine duale Ausbildung absolvieren. Für sie gibt es bereits das Azubiticket.

