Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Hereinspaziert: Oschatz-Info wieder offen

Oschatz. Erstmals seit Anfang November des vergangenen Jahres konnte Isabelle Wittwer (30) vom Eigenbetrieb Oschatzer Kultureinrichtungen am Dienstag wieder Besucher in der Service-Einrichtung am Neumarkt begrüßen. Wegen Corona war die Stadtinfo in den vergangenen Monaten geschlossen. Die Öffnungszeiten bleiben vorerst eingeschränkt: Dienstags ist die Oschatz-Information von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Zutritt ist nur für Kunden möglich, die einen tagesaktuellen negativen Coronatest nachweisen können und sich vorher angemeldet haben.

Die Oschatz-Information öffnete erstmals seit November 2020 wieder. Mitarbeiterin Isabelle Wittwer (30) freut sich auf Besucher. Quelle: Frank Hörügel

Sitzung mit Möglichkeit zum Test

Oschatz. Es geht um eine Eilentscheidung zur Aufnahme eines Kommunalkredites und einer Umschuldung, eine Haushaltsinformation zum ersten Quartal 2021, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes Oschatzer Kultureinrichtungen oder die Vergabe des Auftrages für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula der Robert-Härtwig-Oberschule. Heute wird im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus die nächste öffentliche Stadtratssitzung stattfinden. Sie beginnt 18.30 Uhr und wird unter den üblichen Coronaschutzbedingungen stattfinden. Dies beinhalte neben ausreichendem Abstand zwischen den Sitzungsteilnehmern auch die Raumentlüftung und einen möglichst zügigen Sitzungsverlauf.

Wie Anja Seidel von der Pressestelle informiert, hat die Stadtverwaltung die Möglichkeit eines freiwilligen Selbstschnelltests vor der Beratung eingerichtet.

Friedensrichter: Sprechstunde fällt aus

Oschatz. Die Sprechstunden der Friedensrichter im Rathaus Oschatz fanden bisher immer jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat statt. Die Stadtverwaltung Oschatz teilt nun mit, dass dieses Termine bis auf weiteres ausfallen. Wann das Angebot wieder stattfinden kann, ist momentan nicht klar.

Ein eigenes Auto für Nordsachsens Leitende Notärzte

Nordsachsen. Nordsachsens Leitende Notärzte verfügen jetzt über ein eigenes Einsatzfahrzeug. Der zuständige Finanzbeigeordnete Jens Kabisch (im Foto rechts) übergab nun dem Leitenden Notarzt Dr. Lutz Badura, Chefarzt an der Eilenburger Klinik, die Autoschlüssel für das neue Einsatzfahrzeug. „Damit gelangen sie schnell und sicher zum Notfallort“, sagte Dr. Claudia Pott, Ärztliche Leiterin Rettungsdienst im Landratsamt. Derzeit sind 13 Leitende Notärzte im Landkreis tätig. Bisher wurde der jeweils diensthabende Leitende Notarzt von Polizei oder Feuerwehr zur Einsatzstelle gebracht. „Mit dem neuen Fahrzeug ist er nun unabhängig und kann viel schneller als bisher vor Ort sein“, so Claudia Pott. Das Fahrzeug ist mit medizinischem und einsatztechnischem Zubehör ausgestattet. Der Leitende Notarzt ist eine ärztliche Führungskraft bei Großschadensereignissen und im Katastrophenfall. Er übernimmt zusammen mit dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst die Koordination der Einsatzkräfte, die Sichtung der Patienten und deren Verteilung auf geeignete Krankenhäuser. Er wird immer dann von der Leitstelle alarmiert, wenn fünf oder mehr Betroffene zu versorgen sind. In den vergangenen zwölf Monaten gab es mehr als zehn Ereignisse im Landkreis, die den Einsatz von Leitendem Notarzt und Organisatorischem Leiter Rettungsdienst erforderten. Das waren beispielsweise Brände in Mehrfamilienhäusern, Gefahrensituationen durch den Austritt eines unbekannten Giftstoffes, Infektionslagen mit vielen Erkrankten oder Verkehrsunfälle mit mehreren Kraftfahrzeugen. Der meist 24 Stunden und länger dauernde Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte erfolgt ehrenamtlich und zusätzlich zur Tätigkeit als Arzt in einer Klinik oder Praxis. Foto: Landratsamt

Finanzbeigeordneter Jens Kabisch (r.) übergibt dem Leitenden Notarzt Dr. Lutz Badura, Chefarzt an der Eilenburger Klinik, die Autoschlüssel für das neue Einsatzfahrzeug. Quelle: LRA

Von OAZ/ys