Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Corona schränkt Gottesdienste ein

Dahlen/ Cavertitz. Die Coronapandemie hat Auswirkungen auf das christliche Weihnachtsfest: „Die Christvespern zu Heiligabend finden nicht statt, nur einige Kirchen öffnen für eine Stunde, in manchen wird auch das Weihnachtsevangelium verlesen“, beschreibt Elfrun Abert von der Mitgliederverwaltung Schmannewitz der Kirchgemeinde Oschatzer Land. Im Dahlener und Cavertitzer Raum sollen die Kirchen möglichst den Anwohnern vorbehalten bleiben. Weil nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern in die Kirche könne, seien daher die Informationen zu den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel in diesem Jahr nur in den Schaukästen vor Ort zu erfahren, auf eine gesonderte Veröffentlichung in der Zeitung wolle die Gemeinde verzichten.

Kein Dampf zum Jahreswechsel

Mügeln. Die traditionellen Glühweinfahrten trugen bis vergangene Woche den Arbeitstitel „Dampffahrten zum Jahreswechsel“. Nun ist es amtlich: Die Döllnitzbahn verzichtet auf den Dampf.

In Zeiten, in denen Kontakte vermieden und niemand häufiger als nötig unterwegs sein sollte, wolle man kein publikumswirksames Eisenbahnerlebnis anbieten. Geboten werde stattdessen öffentlicher Nahverkehr.

Die Döllnitzbahn ist nach den Feiertagen wieder für ihre Fahrgäste da und lässt den Dieselzug nach dem Schulfahrplan fahren – mit Ausnahmen. Die morgendliche Fahrt 6.48 Uhr ab Glossen entfällt. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie am 2. und 3. Januar findet kein Zugverkehr statt.

Im Dieselfahrplan stehen pro Tag und Richtung je vier Verbindungen. Von Mügeln aus fahren 7.03, 10.20, 12.23 und 14.28 Uhr Züge nach Oschatz. Die Rückfahrten dort beginnen 8.20, 11.05, 13.11 und 15.20 Uhr. Der Zug 13.11 Uhr ab Oschatz fährt nach kurzem Aufenthalt in Mügeln nach Glossen weiter. Ankunft dort ist 14 Uhr. Die Rücktour beginnt 14.14 Uhr. Mit dieser Fahrt endet 14.27 Uhr am 31. Dezember der Zugbetrieb. Die nachfolgende Fahrt nach Oschatz und zurück entfällt zu Silvester.

Aufgrund der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist der Verzehr von Speisen und Getränken in den Wagen der Döllnitzbahn nicht erlaubt. Der Packwagen wird nicht bewirtschaftet.

Von OAZ/fr