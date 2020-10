Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Im Altkreis Oschatz gibt es momentan 65 aktuelle Infektionen mit dem Coronavirus; der Corona-Fall an der Grundschule Neusornzig wirkt sich auf die Stadtratssitzung am Donnerstag aus; und der Weihnachtsmarkt am Schloss Leuben muss abgesagt werden.