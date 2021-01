Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Endspurt für Kinderkunstpreis

Nordsachsen. Der digitale 7. Wettbewerb um den Sächsischen Kinderkunstpreis, den die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung gemeinsam mit dem Kultusministerium durchführt, geht in den Endspurt: Noch bis 8. Februar können Beiträge online hochgeladen werden – zum Beispiel Bilder, Texte, Videos, Fotos, Objekte, Hörspiele oder aufgenommene Musik- oder Tanzbeiträge. Mehr Informationen unter www.kinderkunstpreis-sachsen.de.

Anzeige

Deutlich weniger Spenden

Borna. Aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallene Feste, Schul- und Kita-Fahrten sowie Vereinsjubiläen hinterlassen ihre Spuren in der Spendenbilanz der Gemeinde Liebschützberg. „Möglicherweise spielen auch wirtschaftliche Unsicherheiten bei den potenziellen Spendern mit hinein“, erklärt Kämmerin Grit Jahn.

Fakt ist, dass der Gemeinderat für das Jahr 2020 nur über die Annahme von elf Spenden zu beschließen hatte. „Das hatten wir in anderen Jahren in einem Quartal“, kommentierte Bürgermeister David Schmidt (parteilos), den am Dienstag dem Gemeinderat vorgelegten Beschluss zur Annahme von Spenden. Nicht nur von der Anzahl, sondern auch vom Volumen her sei das ein deutlicher Rückgang. „Im vergangenen Jahr wurden 2420 Euro gespendet. In den Jahren zuvor reichte die Summe in der Spitze bis an die 10000 Euro heran, im Schnitt waren es immer 7000 bis 8000 Euro“, erläuterte Grit Jahn auf Nachfrage der OAZ.

Digitale Plattform für Ehrenamt in Nordsachsen

Nordsachsen. Im Landkreis Nordsachsen startet am 29. Januar die Digitale Ehrenamtsplattform. Gemeinnützige Träger, Vereine und Initiativen können dann kostenfrei ein Inserat veröffentlichen und so ehrenamtliche Unterstützung finden. Und ebenso können Freiwillige auf der Plattform ihr Gesuch inserieren und ihre Hilfe anbieten. Auch Ehrenämter, die sich speziell auf die aktuelle Corona-Situation beziehen, findet man unter dem Handlungsfeld „Corona Hilfe“. Hier benötigen zum Beispiel Altersheime und Nachbarschaftshilfen Unterstützung.

Die Plattform ehrensache.jetzt ist ein Angebot der Bürgerstiftung Dresden. Das Pilotprojekt gibt es seit 2019 und mit dem Landkreis Nordsachsen (nordsachsen.ehrensache.jetzt) werden dann insgesamt sechs Landkreise in Sachsen am Start sein. Bis Ende 2022 soll die Plattform in allen sächsischen Landkreisen zur Verfügung stehen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ziel ist es, einfachen und flexiblen Zugang – ähnlich einer App – zu einem lokalen Engagement zu ermöglichen und auch jungen Interessierten den Einstieg zu erleichtern“, so Holger Erthel von der Bürgerstiftung, der als Koordinator im Landkreis Nordsachsen unterwegs ist. „Wir arbeiten dabei eng mit schon existierenden Unterstützungsangeboten zusammen und wollen diese um ein digitales Angebot ergänzen. Ehrenamt kann eine sinnvolle Art sein, seine Freizeit zu füllen, ähnlich wie ein Sport oder ein Hobby“, weiß Holger Erthel aus eigener Erfahrung.

Das Projekt „Digitale Ehrenamtsplattform für Sachsen“ wird gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es wird finanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Von OAz/ys