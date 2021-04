Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Pläne für Polderbau liegen öffentlich aus

Außig. Der Planfeststellungsbeschluss zum Bau des gesteuerten Flutungspolders Außig liegt noch bis zum 27. April öffentlich aus. Interessenten können die Unterlagen dazu in der Gemeindeverwaltung Cavertitz, in Schöna einsehen. Dazu ist eine Terminvereinbarung unter Telefon 034363 5040 nötig. Außerdem ist eine Einsichtnahme im Rathaus Belgern (Tel. 034224 44071), in der Außenstelle Schildau (Tel. 034224 44071) sowie in der Stadtverwaltung Strehla (Tel. 035264 95925) möglich.

Gewächshaus in Flammen

Borna. Ein kleines Gewächshaus ist am Mittwochabend in der Wiesenstraße im Liebschützberger Ortsteil Borna in Flammen aufgegangen. Der Grundstückseigentümer hatte noch versucht, den Brand mit Wasser aus einem Gartenschlauch unter Kontrolle zu bringen. Da das Feuer jedoch schon zu groß war, musste die Feuerwehr alarmiert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Bornitz und Terpitz wurden um 20.07 Uhr zum Einsatz gerufen und löschten dann das Feuer. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

Torgauer Bahnhof ist weg

Torgau. Abrissbagger im Einsatz: Der Torgauer Bahnhof ist Geschichte. Wo im Januar noch das historische Gebäude stand, ist jetzt nur noch ein Schutthaufen mit kleinen Mauerresten zu sehen. Während der Abrissarbeiten war die historische Fachwerkfassade noch einmal zum Vorschein gekommen, nun ist alles weg. Manche Torgauer konnten nicht nachvollziehen, warum der Bahnhof abgerissen werden musste. Die Bemühungen einer Bürgerinitiative zum Erhalt blieben aber ohne Wirkung. Bis April 2022, dem Jahr der Landesgartenschau in Torgau, soll ein neuer Bahnhof in Modulbauweise gebaut werden.

Von OAZ/ys