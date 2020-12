Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Am Mittwoch ist das Friedenslicht aus Bethlehem in der Oschatzer Stadtkirche St. Aegidien zu bestaunen; und der Naundorfer Gemeinderat beschließt außerplanmäßige Ausgaben.