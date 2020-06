Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Tausch: Flurstück für Wohngebiet

Borna. In ihrer Sitzung am Dienstag stimmten die Liebschützberger Räte einem Landtausch zu. Damit geht das rechter Hand hinter dem bisher letzten bebauten Grundstück an der Zufahrt zum geplanten Wohngebiet Borna-Nord liegende Flurstück an die Kommune über. Im Tausch erhält dessen bisheriger Eigentümer ohne Wertausgleich einen sich an den Sportplatz anschließenden Landstreifen hinter dem Straße „Siedlung des 15. Oktober“. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) erläuterte, dass die Flächen annähernd gleich groß seien.

Verein Wermsdorfer Schulen tagt

Wermsdorf. Zur jährlichen Mitgliederversammlung des Fördervereins Wermsdorfer Schulen lädt der Vorstand Mitglieder und interessierte Gäste ein. Sie findet am Dienstag, dem 14. Juli, ab 19 Uhr im Begegnungszentrum der Gemeinde Wermsdorf, Altes Jagdschloss 1, in Wermsdorf, statt.

Gemeinde muss Flächen roden

Liebschützberg. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) informierte die Liebschützberger Gemeinderäte bei der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Clanzschwitz über eine Begehung des kommunalen Waldes mit dem zuständigen Mitarbeiter des Staatsbetriebes Sachsenforstes. Auch um die Bäume der Gemeinde hätten demnach Trockenheit und Schädlingsbefall keinen Bogen geschlagen. Wegen eines starken Borkenkäferbefalls sei deshalb rund ein halber Hektar zu roden.

David Schmidt betonte aber auch, dass sich der größte Teil des kommunalen Waldes insbesondere aufgrund des Engagement seines Vorgängers als robuster Mischwald präsentiere. Die erforderlichen Rodungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen, die Aufforstung auf diesen Flächen in den folgenden Jahren.

Theatertage werden fortgesetzt

Neuauflage der Reihe im November in der Stadthalle geplant

Oschatz. Vorhang auf für Theater heißt es in diesem Jahr wieder im Thomas-Müntzer-Haus. Wie die Oschatzer Freizeitstätten GmbH mitteilt, wird die Stadthalle Ende November vier Tage lang zum Schauspielhaus. Von Mittwoch, dem 18., bis Sonnabend, den 21. November, gibt es jeden Tag eine Aufführung. Den Start legen die Landesbühnen Sachsen hin – mit dem Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nach dem gleichnamigen, beliebten tschechisch-deutschen Märchenfilm. Geeignet ist das Stück für Kinder ab fünf Jahren, Beginn ist 15 Uhr. Tags darauf hebt sich der Vorhang um 19 Uhr für „Diven sterben einsam ( ... und erst, wenn sie gut ausgeleuchtet sind)”. Das Gastspiel des Theaterkahns Dresdner Brettl bietet einen Blick hinter die Kulissen der Theaterwelt – und beweist damit, dass sich die Branche auch selbst auf die Schippe nehmen kann.

Am 20. November ist, wie schon im vergangenen Jahr, zur Premiere der Theatertage in Oschatz die Gruppe „Yes-oder-Nie!“ zu Gast. Das Quartett macht Improvisationstheater, was heißt, dass es kein Drehbuch gibt, sondern nur Ideen und Impulse aus dem Publikum – auf dass es viele davon gibt! Beginn ist auch hier um 19 Uhr.Die vierte und letzte Darbietung kommt wieder von den Landesbühnen Sachsen und setzt auf klassischen Stoff. „Minna von Barnhelm“, die Komödie von Gotthold Ephraim Lessing, ist am 21. November ab 19 Uhr zu sehen.

