Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Was wird aus den Schuhen?

Region. Stiller Protest vor Schulen und Kitas: Mit Kinderschuhen und Plakaten brachten am Wochenende Eltern vor den Einrichtungen ihren Frust über erneute Schließungen aufgrund der Corona-Inzidenzwerte zum Ausdruck. In den Morgenstunden am Montag waren die Zeichen des Unmuts mancherorts wieder verschwunden – etwa am Rathaus Oschatz und der Grundschule zum Bücherwurm. Der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald zeigt Verständnis für die Situation. „Wir hätten auch lieber offen gelassen“. Er erklärte, dass die Schuhe im Rathaus verwahrt und die Zeichnungen und Plakate gesammelt und den Adressaten der Staatsregierung in Dresden übermittelt werden – so wie es andere betroffene Städte und Gemeinden ebenfalls tun wollen.

Stummer Protest am Gymnasium Oschatz. Quelle: christian kunze

Oschatz liest vor: Lieblingswitze gesucht

Oschatz/Region. In tristen Zeiten den Humor nicht zu verlieren, ist nicht jedem vergönnt. Jene, die trotz Corona-Tristesse noch zu Witzen aufgelegt sind und damit anderen eine Freude bereiten wollen, können dies in einem Video der Online-Initiative „Oschatz liest vor“ tun. Pünktlich zum einjährigen Bestehen des Projekts startete Initiatorin Janett Rohnstock einen Aufruf: „Liebe Oschatzer, schickt eure Lieblingswitze“. Die Zusendungen können per Whats-App oder Video erfolgen, an die Rufnummer 01515 5460 9369. Aus den Einsendungen wird ein Video zusammengeschnitten, die Veröffentlichung ist für den 1. April geplant. Anzügliche, politische oder grob beleidigende Witze werden nicht veröffentlicht.

Kostenlose Corona-Tests in der Döllnitz-Sporthalle

Oschatz. Kostenlose Corona-Tests in der Döllnitz-Sporthalle werden unter Regie des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz angeboten. Vorerst bis Ende März sind die Termine montags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs 12 bis 16 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr.

Von OAZ/ys