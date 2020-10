Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Rathaus ab Montag geschlossen

Oschatz. Das Oschatzer Rathaus ist ab Montag, 26. Oktober für den Besucherverkehr geschlossen um das Infektionsrisiko zu verringern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jedoch am Arbeitsplatz oder im Homeoffice zu den regulären Öffnungszeiten ansprechbar. Nach vorheriger telefonischer Absprache können die Ämter aufgesucht werden.Die Telefonnummern der Ansprechpartner ist auf www.oschatz.org zu finden.

Bürgerhaus in Leuben verkauft

Leuben. Das Bürgerhaus in der Waldstraße ist verkauft. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf der Immobilie in der jüngsten Sitzung geschlossen zu. Auf dem Grundstück befindet sich zudem eine Doppelgarage, und es ist teilweise vermietet (eine Wohnung). Laut Gutachten aus dem Jahr 2019 hat die Immobilie einen Wert von 102 000 Euro. Insgesamt meldeten sich zwar 27 Interessenten und besichtigten das Haus, zum Verkauf kam es aber nicht. Als Grund wurde hauptsächlich der Preis genannt. Schließlich senkte die Verwaltung den Kaufpreis auf 95 000 Euro. Eine Interessentin entschied sich daraufhin, das Haus zu kaufen.

Schätztag im Museum Oschatz

Oschatz. Der nächste Antiquitäten- und Kunst-Schätztag wird am 15. November von 13.30 bis 17 Uhr im Museum Oschatz veranstaltet. Der Torgauer Antiquitätenhändler Ingo Henjes nimmt wieder eine Wertbestimmung der Schätze vor. Wer schon immer wissen wollte, was die geerbte Uhr, der goldene Ring von der Oma oder das Aquarell in seiner Wohnstube wert ist und aus welcher Zeit dies stammt, kann sich an diesem Tag umfassend beraten lassen – egal ob Gemälde, Porzellan, Glas, Silber, Zinn, Militaria, Münzen, alte Bücher oder historisches Spielzeug. Jeder sollte sich auf maximal drei zu schätzende Objekte beschränken. Pro Objekt, das zu schätzen ist, wird eine Gebühr von einem Euro erhoben.

Eine Voranmeldung unter 03435/920285 ist wegen der Corona-Bestimmungen notwendig. Ohne Anmeldung kann keine Schätzung vorgenommen werden.

