Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Am Sonnabend findet in der Kirche Altoschatz ein besonderer öffentlicher Gemeindeabend statt; die Liebschützberger Räte vergaben am Dienstag den Auftrag zum Abriss eines Wohnhauses in Ganzig. Außerdem tagen am Donnerstag die Gemeinderäte in Mügeln und Wermsdorf öffentlich.