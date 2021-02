Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Heute Online-Sprechstunde der Grünen in Oschatz

Oschatz. Die nächste Online-Bürgersprechstunde der Oschatzer Grünen-Stadträte David Pfennig und Uta Schmidt sowie des nordsächsischen Bundestagskandidaten Denis Korn findet am heutigen Dienstag ab 17 Uhr statt. Thematisch geht es um den Stadtrat am Donnerstag, Möglichkeiten der Mitwirkung in der Partei und dem Kreisverband sowie eigenen Themen der eingewählten Teilnehmer. Erreichbar ist die Veranstaltung via Zoom-Konferenz unter dem Link https://zoom.us/j/92246422502. Die Einwahlnummern für die Region sind: +49 695 050 2596, +49 69 7104 9922, +49 30 5679 5800, +49 69 3807 9883, die Meeting-ID lautet 922 4642 2502.

Tödlicher Unfall auf Gleisen

Dahlen. Auf der Bahnstrecke zwischen Wurzen (Landkreis Leipzig) und Dahlen im Landkreis Nordsachsen kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Zwischenfall. Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, überquerten zwei Personen am Haltepunkt Kühren an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle die Gleise. Der Lokführer eines aus Richtung Wurzen nahenden IC leitete eine Schnellbremsung ein; der Zug kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der IC erfasst eine Frau und verletzte sie tödlich. Ihr Begleiter konnte sich gerade noch retten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich um einen Unfall, so die Bundespolizei. Die Strecke war für drei Stunden gesperrt.

Dahlener Rat widmet sich Baugebieten

Dahlen. Am Donnerstag, 19 Uhr findet in der Aula der Grundschule die nächste öffentliche Sitzung des Dahlener Stadtrates statt. Auf der Tagesordnung steht die Verfahrensweise der Stadt bei der Erhebung der Elternbeiträge während der Notbetreuung in den Kindereinrichtungen. Außerdem soll über eine Klarstellungssatzung für das Baugebiet „Am Weinberg“ und die Billigung der Ergänzungssatzung „Am Weinberg Südwest“ beraten werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In zwei Tagesordnungspunkten wird die kommunale Zusammenarbeit im „Oschatzer Land – Collmregion“ eine Rolle spielen. Es geht dabei um die Kooperationsvereinbarung und um die Beantragung von Mitteln aus dem Städtebauprogramm.

Bevor die Beschlussvorlagen behandelt werden, haben die Einwohner die Gelegenheit, Fragen an den Bürgermeister und die Verwaltung zu stellen.

Spiegel für gute Sicht vorgesehen

Wellerswalde. Recht ausführlich wurde von einem Gemeinderat in der Sitzung Mitte Februar das Problem der Anlieger der Handwerkergasse mit der schlechten Einsicht auf den fließenden Verkehr auf der Merkwitzer Straße erläutert. Dabei ging es auch um die Frage, ob private bauliche Anlagen in der Einmündung einer guten Sicht im Wege stünden.

Bürgermeister David Schmidt (parteilos) erläuterte, dass eine Verkehrsschau, in der auch dieser Punkt behandelt worden sei, stattgefunden habe. Um die Ausführung des angesprochenen Zaunes zu begutachten oder gar zu beanstanden, gäbe es hingegen keinen Rechtsrahmen. Da der Bürgermeister an der besagten Verkehrsschau nicht persönlich teilgenommen habe, sicherte er zu, die Räte über die dort getroffenen Festlegungen zu informieren.

Wie David Schmidt der Oschatzer Allgemeinen mitteilte, sei der Aufbau eines Spiegels festgelegt worden. Das geschehe in Regie des Landkreises, da es sich bei der Merkwitzer Straße um eine Kreisstraße handele.

Von OAZ/ys