Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Mügeln trennt sich vom Weg „Am alten Wasserwerk“ , im soziokulturellen Zentrum E-Werk in Oschatz wird gegrillt und gechillt und das Gemeindeamt in Schöna muss am 4. August geschlossen bleiben.