Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: In der Collm-Region steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an; in Oschatz wird am Mittwoch der Weihnachtsbaum aufgestellt; und die Stadtbibliothek Dahlen verleiht ab sofort E-Books.