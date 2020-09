Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Silvester-Partys fallen aus – im Müntzer-Haus und im „O“

Oschatz. Wer in großer Gesellschaft ins neue Jahr feiern und tanzen will, der hat am 31. Dezember in Oschatz schlechte Karten. Wächtlers Schlemmerparadies sagt die beiden unter seiner Regie geplanten Silvester-Partys im Thomas-Müntzer-Haus und in der Veranstaltungshalle „O“ im O-Schatz-Park ab. „Wir werden diese beiden Veranstaltungen in diesem Jahr aufgrund von COVID-19 nicht durchführen“, teilt der Inhaber des Unternehmens Mike Wächtler mit. Als Stargast war zu Jahresausklang der Sänger („Erna kommt“), Moderator und Entertainer Wolfgang Lippert nach Oschatz eingeladen worden. Neben einem Sektempfang sollten die Partygäste gegen 23 Uhr mit einer großen Eisbombe verwöhnt werden.

Dampf zum Herbstanfang

Mügeln. Astronomisch gesehen ist seit Dienstag, 15.30 Uhr Herbst. Die Döllnitzbahn bietet gleich am Wochenende die Möglichkeit, diese Jahreszeit mit Dampf zu begrüßen. Ob es dabei eher spätsommerlich warm wird oder herbstlich frisch, spielt für die 99 1584, die die Züge ziehen wird, keine Rolle.

Diese fahren 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr von Mügeln aus nach Oschatz. Die Rückfahrten dort beginnen 10.43, 13.45 und 17.40 Uhr. Der erste Zug fährt nach kurzem Aufenthalt in Mügeln nach Glossen weiter, der zweite nach Kemmlitz. Bei Bedarf wird an alllen Bahnhöfen unterwegs gehalten. Neben den Fahrkarten, die die Döllnitzbahn am und im Zug verkauft, sind Sachsen-Tickets und Fahrscheine des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes gültig, wenn dazu ein Dampfzuschlag gelöst wird. In den Zügen ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Pflicht.

An beiden Fahrtagen ist die Modellbahnausstellung im Oschatzer Südbahnhof, in der ein Nachbau der Strecke zu sehen ist, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das „Café Volldampf“ am Haltepunkt Kemmlitz Ort lädt am Sonntag, von 14 bis 17 Uhr letztmalig in dieser Saison zum Besuch ein.

Erlebniswandertag des Wermsdorfer Turnvereins

Wermsdorf. Zum 28. Erlebniswandertag lädt der Turnverein Wermsdorf am Sonntag, dem 27. September, ein. Treffpunkt für alle Interessenten ist um 10 Uhr an der Turnhalle in der Sachsendorfer Straße. Ziel ist der Kirchenteich im Wermsdorfer Wald. Auf Grund der derzeitigen Situation wird es keinen Imbiss geben, deshalb werden alle Wanderfreunde gebeten, sich eine Stärkung und Getränke selbst mitzubringen.

Meldeamt in Hof bleibt geschlossen

Hof. Das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Naundorf am Verwaltungssitz in Hof bleibt am Montag, dem 28. September, aus betrieblichen Gründen geschlossen.

Von OAZ