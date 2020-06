Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Toiletten-Ausstellung nach Oschatz nun in Rochlitz

Oschatz/ Rochlitz. Die Sonderausstellung „Drauf geschissen! – Die Geschichte des stillen Örtchens“ im Stadt- & Waagenmuseum Oschatz endete am 11. November 2018 und war ein Publikumserfolg. Wer sich die Schau noch einmal zu Gemüte führen will, hat aktuell im Schloss Rochlitz dazu Gelegenheit. Hier trägt die Ausstellung den Titel „Drauf geschissen 2.0“. Der Name ist nicht neu auf Schloss Rochlitz. Schlossleiter Peter Knierriem präsentierte diese bereits 2012 den Besuchern. Ein Teil der Ausstellung war auch schon in Oschatz zu sehen.

Anzeige

Dampffahrten der Döllnitzbahn am Wochenende

Mügeln/ Oschatz. Ursprünglich hatte die Döllnitzbahn für den Sonnabend Abendfahrt mit Unterhaltung und Musik auf dem Mügelner Bahnhof geplant. Obwohl sich diese Veranstaltung so nicht mit den geltenden Abstandsreglen vereinbaren lässt, bleibt die Dampflok 99 1584 nicht im Lokschuppen. Sie wird am Sonnabend und Sonntag zu den „normalen“ Fahrten nach Dampffahrplan im Einsatz sein. In Mügeln fahren die Züge an beiden Tagen 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr in Richtung Oschatz ab. Von dort aus beginnen 10.43, 13.45 und 16.30 Uhr die Fahrten nach Mügeln. Nach kurzem Aufenthalt dort geht die erste Fahrt nach Glossen weiter, die zweite nach Kemmlitz.

Weitere LVZ+ Artikel

Gehalten wird bei Bedarf an allen Stationen unterwegs. Am Sonntag ist von 14 bis 17 Uhr das „Café Volldampf“ am Haltepunkt Kemmlitz-Ort geöffnet.

Mügelner Heimatverein hat weitere Adresse im Netz

Mügeln. Die Mügelner Stadtverwaltung arbeitet daran, auf ihren Seiten die Internetauftritte von Geoportal und Heimatmuseum zu verknüpfen: Unter https://heimatmuseum-mugeln.business.site/ wird in ähnlicher Optik wie das Geoportal nun das Heimatmuseum vorgestellt. Neben den Öffnungszeiten – bis September immer sonnabends von 14 bis 17 Uhr – sind auch die Tage vermerkt, wenn die Döllnitzbahn fährt und sonntags in derselben Zeit offen ist. Das nächste Mal ist das am 28. Juni, 12. Juli und 19. Juli der Fall.

Hier die aktuellen Öffnungzeiten für unser Museum bis Ende August. Gepostet von Mügeln mag ich am Mittwoch, 24. Juni 2020

Von OAZ/nie