Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

15-Jähriger braust mit Moped vor Polizei davon

Dahlen. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Dienstagnachmittag ein Mopedfahrer geliefert. Polizeibeamten war kurz vor 15 Uhr auf der Straße zwischen Sitzenroda und dem Dahlener Ortsteil Ochsensaal ein Kleinkraftrad aufgefallen, das ohne Kennzeichen in Richtung Ochsensaal fuhr.

Wie die Polizei gestern berichtete, fuhren die Beamten dem Mopedfahrer hinterher und setzten Signal zum Anhalten, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer habe das Signal allerdings ignoriert und sei nun erst in Richtung Sitzenroda und dann weiter auf einem Waldweg in Richtung Schmannewitz geflüchtet.

Die Beamten verloren das Fahrzeug aus den Augen, entdeckten es aber gegen 15.20 Uhr wieder – jetzt auf einer Wiese. Sie stellten sich dem Fahrer, der gerade aufsitzen und losfahren wollte, in den Weg.

Wie sich herausstellte, handelte es bei dem Fahrer um einen 15-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades besitzt, berichtete die Polizei weiter. Zudem habe kein Versicherungsschutz für das Moped bestanden. Nun werde wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Überfüllte Parkplätze und Stau am nordsächsischen Impfzentrum

Belgern. So schnell kann’s gehen, wenn die Zahl der Impflinge in die Höhe schnellt: Nachdem im nordsächsischen Impfzentrum in Belgern noch Mitte der vergangenen Woche trotz bereits steigender Patientenzahlen die Zeit noch reichlich bemessen schien, sieht es in dieser Woche vor den Toren der Stadthalle schon ganz anders aus. Die auf den Parkplatz abbiegenden Autos bildeten eine lange Schlange. Sogar Polizeibeamte mussten beim Einweisen der Fahrzeuge aushelfen. Problem: Die Parkplätze reichten nicht. Abgesehen von dieser Problematik mussten Impflinge zudem zum Teil eine halbe Stunde und länger vor der Halle warten. Beim DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz, der für die Logistik rund ums Impfzentrum sorgt, ist man sich der Probleme bewusst, zumal die dritte Impfstrecke noch nicht einmal in Betrieb genommen wurde. „Wir versuchen, die Situation zu verbessern“, erklärte Vorstandschefin Anne Lissner am Wochenbeginn. Doch eins müsse klar sein: „Von heute auf morgen werden wir dies nicht schaffen.“ Bereits am vergangenen Freitag habe es einen Vor-Ort-Termin gegeben, ob weitere Areale als Parkflächen genutzt werden können. Übrigens: Laut Sozialministerium haben im nordsächsischen Impfzentrum beziehungsweise durch die mobilen Impfteams bisher 8247 Personen eine Erst- und 3559 Personen eine Zweitimpfung erhalten (Stand: 23.2.)

Überfüllte Parkplätze und Stau am Impfzentrum Belgern. Quelle: Christian Wendt

Nordsachsens Krötenschützer machen mobil

Nordsachsen. Mit den steigenden Temperaturen ist es auch in Nordsachsen an der Zeit, die Krötenzäune aus dem Lager zu holen. So wird bereits im Nordosten des Landkreises durch die Mitarbeiter des Torgauer Biberhofs und freiwillige Helfer zwischen Dautzschen und Rosenfeld ein zwei Kilometer langes textiles Hindernis in der Erde verankert, um wandernde Amphibien vor dem Überfahren zu bewahren.

Zu den Helfern gehörte auch Regina Baum aus Bellrode. Quelle: Christian Wendt

Insgesamt sechs Männer und Frauen waren damit beschäftigt, den knapp kniehohen Zaun aufzurichten, diesen am Fuße mit Erde zu beschweren sowie aller zehn Meter Eimer in die Erde zu setzen, aus denen die Tiere täglich per Hand auf die andere Straßenseite in Richtung Laichgewässer gebracht werden.

Von OAZ/ys