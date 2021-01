Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Linkspartei ruft zum Gedenken auf

Oschatz. Auch in Pandemiezeiten will die Linkspartei das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus aufrecht erhalten. Das teilt der Vorsitzende des Ortsverbandes Collm-Döllnitz, Andreas Sachse, der OAZ mit. „Dem Bedürfnis dazu und der Tradition folgend“, so Sachse, könnte es in diesem Jahr so aussehen: Interessierte Bürger sollten sich am Gedenktag, Mittwoch, 27. Januar (in Anlehnung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945 an diesem Datum) auf dem städtischen Friedhof einfinden und einzeln am Gedenkstein (gegenüber der Gottesackerkirche) einige Minuten verharren.

Villa: Neuer Anlauf für die Versteigerung

Oschatz. Im August des vergangenen Jahres fand sich niemand, der mindestens 50 Prozent des Verkehrswertes zahlen wollte, die nächste geplante Zwangsauktion Anfang Dezember konnte nicht stattfinden. Nun ist ein neuer Termin festgesetzt, an dem die Villa an der Freiherr-von-Stein-Promenade 21 unter den Hammer kommen soll.

Dabei gilt am 5. März, 10 Uhr, im Amtsgericht Leipzig der unveränderte Verkehrswert von 550 000 Euro als Maß der Dinge. Allerdings gibt es beim zweiten Versteigerungstermin keine Grenzen, bei deren Unterschreitung der Zuschlag verweigert werden darf.

Geboten wird eine Immobilie mit 450 Quadratmetern Wohn- beziehungsweise Nutzfläche einschließlich einem Fitnessraum, einem Schwimmbad und einer Sauna. Das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete und Mitte der 1990er Jahre komplett sanierte Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Gläubigerin, auf deren Veranlassung es zwangsversteigert wird, ist die Landesbank Baden-Württemberg.

Borna. Nachdem der Liebschützberger Gemeinderat im November per Satzungsänderung die Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen der Kommune neu festgelegt hatte, stand am Dienstag eine erneute Änderung der „Satzung zum Betreiben von Kindereinrichtungen“ zur Debatte. „Das eine solche Änderung notwendig ist, hat uns das Jugendamt des Landratsamtes im November, nach unserer Beschlussfassung mitgeteilt“, erklärte Bürgermeister David Schmidt.

Die bisher angewendete Regelung, wonach das Amt für Kinder, deren Eltern nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen oder deren Arbeitszeit wöchentlich unter 25 Stunden liegt, die Betreuungskosten von täglich maximal sechs Stunden in Kindergarten und Krippe sowie fünf Stunden im Hort, übernimmt, sei durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses außer Kraft gesetzt worden. Somit haben die Eltern, welche sich in einem Arbeits-, Umschulungs- und Weiterbildungsverhältnis, in einer Maßnahme der Agentur für Arbeit beziehungsweise des Jobcenters befinden oder einen Sprachkurs belegen, die Möglichkeit der Kostenübernahme der Betreuungskosten durch das Jugendamt für täglich neun Stunden. Die Gemeinderäte stimmten ohne Diskussion einer Änderung der Liebschützberger Satzung in diesem Sinne einstimmig zu.

Regelungen für eine Notbetreuung in jener Zeit, in der die Kitas wegen der Corona-Pandemie allgemein geschlossen sind, bleiben davon unberührt.

Von OAZ/ys