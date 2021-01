Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Geklärte Verhältnisse bis 2024

Oschatz/Dahlen. Der beim Abwasserverband Untere Döllnitz anfallende Klärschlamm wird künftig durch die Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH aus Markranstädt entsorgt. Das ist das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung, an der sich sechs Bieter beteiligt haben – aus Bremen, Zwickau, Lauchhammer, Nettlingen ( Niedersachsen) und Groß Gottschow ( Brandenburg). Der Verwaltungsrat des Verbandes hat die Leistung für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2024 zu einem Preis von 493 312 Euro in seiner jüngsten Sitzung vergeben.

Klärschlamm wird in Oschatz und Dahlen getrocknet und entsorgt. Diese Leistung wurde jetzt neu vergeben. Quelle: Christian Kunze

„Die Neuerungen bei der Klärschlammentsorgung bestehen darin, dass die Kläranlage Dahlen mit einer eigenen Schlammentwässerungsanlage ausgestattet wurde und in der Kläranlage Oschatz eine neue Schlammentwässerungsmaschine in Betrieb geht“, teilt Sprecherin Ricarda Wohllebe mit. Die Entsorgungsmenge beläuft sich in Dahlen voraussichtlich auf 400 Tonnen im Jahr und in Oschatz voraussichtlich auf 1450 Tonnen im Jahr. Der Verband möchte die neuen Anlagen im Ausschreibungszeitraum optimal einfahren und sich auf die höheren Anforderungen durch die Verschärfung der Düngegesetzgebung einstellen. Klärschlamm darf nicht mehr auf Felder gebracht werden, weil Belastungen nicht mehr ausgeschlossen werden können.

Wiederverwerten statt Wegwerfen

Nordsachsen. Die Abfall-App für den Landkreis Nordsachsen wird erweitert. Das teilte jetzt das Landratsamt mit. Unter „Entsorgungsstandorte“ sollen künftig im neuen Unterpunkt „Einfälle statt Abfälle“ regionale Angebote zu finden sein, um das Wiederverwenden statt Wegwerfen von Gebrauchsgegenständen zu unterstützen. Gewerbetreibende, Vereine oder sonstige Einrichtungen können sich dort kostenlos eintragen lassen. Wer Interesse hat, wendet sich per E-Mail an abfallberatung@lra-nordsachsen.de und bekommt ein Formular zugesandt. In diesem werden Angaben zu Standort, Öffnungszeiten, Betreiber und eine konkrete Beschreibung des Angebots abgefragt.

„Oftmals landen Sachen auf den Wertstoffhöfen, die andere noch gut gebrauchen könnten. Daher möchten wir in Ergänzung zu den bekannten A&V-Internet-Plattformen über unsere Abfall-App informieren, wo regionale Anbieter zu finden sind“, erläuterte der nordsächsische Umweltdezernent Eckhard Rexroth. „Damit die Erweiterung keine leere Hülle bleibt, hoffen wir auf viele Einträge. Jeder noch so kleine Beitrag zur Vermeidung und Wiederverwendung von vermeintlichen Abfällen schont schließlich Ressourcen und damit unsere Umwelt.“

Die App-Erweiterung ist Bestandteil des Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreises Nordsachsen. Wie das Landratsamt weiter mitteilte, haben bisher mehr als 15 000 Einwohner die nutzerfreundliche Anwendung für Smartphones und Tablets unter „AbfallApp Abfall+“ heruntergeladen.

Bisher über 2000 Impfungen

Nordsachsen. Bis Mitte vergangener Woche haben im Landkreis Nordsachsen 2164 Personen eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Das entspricht einem Anteil von knapp über einem Prozent der nordsächsischen Gesamtbevölkerung. Laut Deutschem Roten Kreuz geht mehr als die Hälfte dieser Impfungen auf das Konto des mobilen Einsatzteams. Dieses konnte 1412 Impfungen vornehmen, 608 davon am medizinischen Personal, 804 bei Bewohnern von Pflegeeinrichtungen.

Bäume auf Bahnstrecke in Eilenburg gestürzt

Mehrere Bäume sind auf die Bahnstrecke zwischen Eilenburg und Bad Düben gestürzt. Die Feuerwehr wurde gegen 9:45 Uhr alarmiert. Der Lokführer eines Güterzuges bemerkte die Bäume auf der Strecke und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Die Feuerwehr musste an mehreren Stellen Bäume zerschneiden und beräumen, danach konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Personenverkehr gibt es auf der Strecke nicht mehr, gelegentlich sind jedoch Güterzüge unterwegs. Quelle: Tobias Junghannß

Von OAZ/ys