Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Frühlingskonzert der Elbland Philharmonie

Riesa. Unter dem Titel „Wenn der Frühlingszauber sich entfacht“ steht das Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen. Neben zwei Werken von Wolfgang Amadeus Mozart stehen unter anderem der „Frühlingsstimmen-Walzer“ von Johann Strauss (Sohn) und Gerhard Winklers „Frühling in Paris“ auf dem Programm. Zu den Mitwirkenden gehören die Violinistin Charlotte Thiel sowie die Sopranistin Subin Park – beide Studentinnen der Dresdner Hochschule für Musik. Chefdirigent Ekkehard Klemm wird den Stab zwischendurch an Dirigierstudierende übergeben.

Das Konzert wird allerdings nicht in der Stadthalle „Stern“ zu erleben sein. „Um unserem Publikum zu Ostern eine kleine musikalische Freude zu bereiten, produzieren wir es aktuell als Streaming-Format“, teilt Orchester-Geschäftsführerin Carola Gotthardt mit.

Es werde vom 1. bis 11. April kostenfrei auf www.elbland-philharmonie-sachsen.de zur Verfügung stehen.

Allgemeine Regelung für Notbetreuung

Dahlen. Der Stadtrat legte in seiner Beratung im Vormonat fest, nach welchen Grundsätzen die Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort, während der Zeit der Notbetreuung berechnet werden. Dafür wird die „tatsächliche Inanspruchnahme der Notbetreuung tageweise auf der Grundlage der bestehenden Betreuungsverträge“ zugrunde gelegt. Das heißt, dass es an diesen einzelnen Tagen unerheblich ist, ob die Eltern die gesamte vereinbarte Betreuungszeit in Anspruch genommen hatten. Der Beschluss sieht vor, dass die Eltern für den Zeitraum vom 14. Dezember bis zum 12. Februar einen gesonderten Bescheid erhalten.

Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) wies darauf hin, dass der Beschluss nicht nur in die Vergangenheit wirke. Er gelte für alle coronabedingten Schließzeiten der Kindereinrichtungen ab dem 14. Dezember 2020. Damit verfügt die Heidestadt schon über eine Regelung, mit der sie auf die jüngsten Schließungen der Kindereinrichtungen wegen der Überschreitung der Sieben-Tages-Inzidenz von 100 reagieren kann.

Landkreis erweitert Abfall-App

Nordsachsen. Aufgrund häufiger Nachfragen wird der Landkreis Nordsachsen das „Abfall-Abc“ seiner Abfall-App um die Kategorie „Mineralische Abfälle“ erweitern. Entsorgungsunternehmen, die mineralische Bau- und Abbruchabfälle wie Bauschutt, Fliesen und Beton annehmen, recyceln oder als Containerdienst den Transport und die Übergabe zur Entsorgung übernehmen, können sich dort kostenlos eintragen lassen. Wer Interesse hat, wendet sich per E-Mail an abfallberatung@lra-nordsachsen.de und bekommt ein Formular zugesandt. In diesem werden Angaben zu Unternehmen, Standort, Öffnungszeiten und konkretem Angebot abgefragt.

